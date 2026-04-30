İzmir'de görevi başında bulunduğu sırada feci bir trafik kazası geçiren polis memuru Serkan Hızlı, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Hızlı'nın şehadet haberi omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğarken, vatandaşlar da bu elim kazanın nasıl meydana geldiğini ve resmi makamlardan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Serkan Hızlı kimdir? Serkan Hızlı nasıl şehit oldu? İşte acı olayın tüm ayrıntıları...

ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN HIZLI NASIL ŞEHİT OLDU?

İzmir'in Bornova ilçesinde görevini icra eden polis memuru Serkan Hızlı, bölgede meydana gelen zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Olayın hemen ardından kaza mahalline acil olarak sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tıbbi müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı polis memuru, hızla en yakın hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak sağlık ekiplerinin gösterdiği tüm üstün çaba kahraman polisi hayatta tutmaya yetmedi ve Serkan Hızlı tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ŞEHİT SERKAN HIZLI İÇİN TAZİYE MESAJI

Acı haberin kamuoyuna duyurulmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi hesapları üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Tüm emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN HIZLI İÇİN İZMİR'DE TÖREN

Görevi başında şehit düşen kahraman polis için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gözyaşlarının sel olduğu bir resmi tören düzenlendi. Şehidin annesi Hatice Hızlı ve babası Enver Hızlı'nın güçlükle ayakta durduğu törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel ile çok sayıda emniyet ve askeri personel katıldı.

ŞEHİT SERKAN HIZLI KİMDİR, NEREYE DEFNEDİLECEK?

Saygı duruşu ve edilen duaların ardından, Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan kahraman polisin öz geçmişi okundu. 1992 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Serkan Hızlı, meslek hayatına 2013 yılında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde başladı. Şark görevini Şırnak'ta tamamlayan ve 2019 yılında İzmir'e atanan şehit polisin bekar olduğu öğrenildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken şehit düşen Serkan Hızlı'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesine gönderildi.