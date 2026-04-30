İzmir'de bir süredir yüzünü gösteren güneşli ve ılık günler kısa bir mola veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahmin raporlarına göre sıcaklıklar düşecek ve İzmir sağanak yağışın etkisi altına girecek. Özellikle resmi tatil olan 1 Mayıs'ta sağanak yağış etkisini artıracak. Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

1 MAYIS CUMA GÜNÜ ŞEMSİYELER YENİDEN AÇILACAK

1 Mayıs Cuma günü İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışın etkisini net bir şekilde hissettirecek. Gün boyunca termometrelerin en düşük on iki, en yüksek ise yirmi dereceyi gösterecek. Yüzde 75'e ulaşan nem oranı ve saatte on sekiz kilometre hızla esen rüzgarla birlikte yağışlı sistem kenti etkisi altına alacak. Tatil gününü dışarıda değerlendirecek olan vatandaşların ani bastırabilecek yağmura karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

İŞTE İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yağışlı geçecek olan cuma gününün ardından, 2 Mayıs Cumartesi günü kentte yağış beklenmiyor. Cumartesi günü ise sıcaklıkların 9 ile 18 derece arasında seyredeceği belirtiliyor. Ancak 3 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış İzmir'e geri dönecek. Pazar günü sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın hızının da saatte 21 kilometreye çıkacağı pazar günü oldukça serin geçecek.

Yeni haftanın ilk iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü ise yağış kenti terk edecek. Gökyüzünde çok bulutlu bir havanın hakim olacağı pazartesi günü termometreler 8 ile 19 derece arasını işaret edecek. 5 Mayıs Salı gününden itibaren ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte havanın yavaş yavaş ısınmaya başlayacağı ve sıcaklıkların tekrar 21 derece seviyelerine tırmanacağı tahmin ediliyor.