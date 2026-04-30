Türkiye'nin büyük şehirlerinde olduğu gibi İzmir'de de 1 Mayıs için geniş çaplı trafik düzenlemeleri hayata geçiyor. Gündoğdu Meydanı ve çevresinde yapılacak etkinlikler sebebiyle kentteki bazı ana arterler araç trafiğine kapatılırken, ulaşımda büyük bir aksama yaşanmaması adına alternatif güzergahlar devreye alınıyor. İzmirliler de yola çıkmadan önce mağduriyet yaşamamak adına güncel ulaşım planlamasını yakından takip ediyor.

1 MAYIS İZMİR'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İzmir'deki trafik planlaması kapsamında, kentin en hareketli ve merkezi noktalarında araç geçişlerine geçici kısıtlamalar getiriliyor. 1 Mayıs etkinliklerinin kalbi konumundaki Gündoğdu Meydanı başta olmak üzere, Kordon hattı ve Cumhuriyet Meydanı çevresinin gün boyunca araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Bu bölgelerde sadece acil durum ve güvenlik araçlarının geçişine izin verilirken, sürücülerin trafik yoğunluğuna takılmamak için çevre ring yolları gibi alternatif güzergahları kullanması büyük önem taşıyor.

İZMİR'DE 1 MAYIS'TA METRO VE OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sadece İzmir'de değil, tüm büyükşehirlerde toplu taşıma sistemleri 1 Mayıs'ta büyük ölçüde hizmet vermeye devam ediyor. İzmir'de de metro, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları aktif olarak çalışıyor. Ancak Gündoğdu Meydanı gibi trafiğe kapatılan etkinlik alanlarının çevresinden geçen otobüs hatlarının güzergahlarında kısmi değişiklikler yaşanabiliyor. Yolcu yoğunluğunun artabileceği duraklarda ise ek tedbirler ve sefer düzenlemeleri uygulanıyor.

1 MAYIS'TA İSTANBUL VE ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İzmir'in yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da sabah 06.00 itibarıyla çok sayıda ana arter trafiğe kapatıldı. İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş merkezli alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı, Sıraselviler, İstiklal Caddesi bağlantıları, Şişhane ve Kabataş çevresi araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane durakları ile Kabataş-Taksim füniküler hattı hizmete kapatıldı.

Ankara'da ise etkinliklerin ana adresi olan Tandoğan (Anadolu) Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda GMK Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi üzerinde uygulanan geçici kısıtlamalarla bölgedeki trafik yoğunluğu kontrol altına alınıyor.