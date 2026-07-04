Beklentiye yanıt, devlet bankası olan Halkbank'tan geldi. Sektördeki genel konut kredisi faiz oranları yüzde 2,49 olarak uygulanırken, banka bu pakette oranı yüzde 2,45 olarak belirledi. İlk bakışta küçük görünen bu indirim, 120 ay gibi uzun vadeli ödemelerde toplam borç yükünü oldukça hafifletiyor. İzmir gayrimenkul pazarındaki durgunluk, krediye ulaşımın zor olmasından kaynaklanıyordu. Bu yeni hamle ile beraber, satın alma potansiyeli taşıyan vatandaşların pazara yeniden dönüş yapacağı tahmin ediliyor. Evliliklerinin ilk yıllarını yaşayan çiftler, peşinat eksikliği ve yüksek faiz sarmalından bu kredi modeliyle kurtulabiliyor.

Ertelemeli Ödeme ve Başvuru Kriterleri

Kampanyanın en çok dikkat çeken kısımlarından biri de geri ödeme aşamasındaki esneklik. İzmir'de yeni ev satın alan vatandaşlar, taşınma süreci, tadilat giderleri ve tapu masrafları yüzünden nakit sıkışıklığı yaşayabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için 3 aya varan ödemesiz dönem seçeneği sisteme eklendi. Müşteriler, dilerlerse ilk üç ay boyunca bankaya hiçbir ödeme yapmıyor. Kredi taksitleri ancak dördüncü ayda başlatılıyor.

• Eşit taksitli veya kişiye göre şekillenen esnek ödeme planları mevcuttur.

• Kampanya, resmi nikah tarihi 3 yılı geçmemiş çiftlerle sınırlıdır.

• İzmir’deki Halkbank şubelerine müracaat eden adayların bankacılık standartlarına uygun bir kredi geçmişine sahip olmaları gerekmektedir.

• Düzenli hane gelirinin kanıtlanması için gerekli belgeler ibraz edilmelidir.

• Risk analiz süreçlerinden olumlu dönüt alan müşteriler kredi kullanabilir.

• Emlak profesyonelleri, bütçesi ve şartları uyanların bu finansman oranlarını değerlendirmesini önermektedir.