Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi’nin Haziran ayı boyunca devam eden Mutfak Atölyeleri, mutfak kültürüne meraklı her yaştan vatandaşı bir araya getirerek verimli bir öğrenme süreci sunuyor.

Hem tatlı çeşitlerinin hem de dünya mutfağından farklı lezzetlerin uygulamalı olarak çalışıldığı etkinliklerde, katılımcılar yalnızca yeni tarifler öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda yoğun ilginin olduğu bu buluşmalarda vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Fransız ve Orta Doğu mutfağı bir arada

Haziran programının en çok dikkat çeken etkinliklerinden olan Renkli CreamPuff ve FalafelRoll atölyeleri, uzman eğitmenlerle birlikte gerçekleştiriliyor.

Fransız pastacılığının sevilen tatlarından olan creampufflar, bu atölyelerde farklı renkler ve yaratıcı sunum teknikleriyle tekrar hayat buldu.

Sabah ve öğle saatlerinde yapılan gruplarda, hamur hazırlığından krema yapımına kadar her detay katılımcılarla paylaşıldı.

Orta Doğu mutfağının en sevilenlerinden olan falafelin püf noktaları, özel sos çeşitleri ve modern sunum teknikleri FalafelRoll atölyesinde tüm katılımcılara anlatıldı.

"Kurslarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz"

Belediyenin yaşam boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda bu atölyelerin vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,

"Bornovalıların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kurslarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Mutfak atölyelerimiz hem öğrenmeyi hem de paylaşmayı teşvik eden önemli buluşma noktaları haline geldi" ifadelerini kullandı.