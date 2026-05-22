Son Mühür/Selda Meşe- Karşıyalıların hasretle beklediği Karşıyaka Statı için önemli viraj aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağanüstü meclis toplantısında Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Stadyumu projesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Başkan Dr. Cemil Tugay başkanlığındaki oturumda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan mutabakat doğrultusunda hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edilerek gerekli protokollerin imzalanması ve sürecin yürütülmesi için Başkan Cemil Tugay’a yetki verildi.Tugay, “Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan önergede, Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerindeki alanda yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için kamu kurumlarıyla gerekli iş birliği ve protokol süreçlerinin yürütüleceği belirtildi. Başkan Tugay’a verilen yetkinin; protokollerin imzalanması, resmi işlemlerin yürütülmesi ve yapım sürecine ilişkin idari çalışmaların takibini kapsadığı ifade edildi.

"Bu dönem bitmeden stadı açacağız"



Stadı bu dönem açmayı hedeflerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Şu anda stadın uygulama projesi çalışılıyor. Beraberinde ruhsat işleri yapılacak. Projeyi değiştiremiyoruz. Yapılan projenin bir müellifi var. O müellif devam ediyor. Çok küçük revizyonlar dışında projede değişiklik yapma şansınız yok. Eğer yaparsanız yeni bir davanın yolu açılır, yeniden bir hukuki sürece gider. Bunu beklemek zorunda kalırız. Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor. Umuyorum bu dönem bitmeden stadı açacağız” diye konuştu.

Spor Kenti kimliği



Zübeyde Hanım Stadyumu’nun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sadece sportif faaliyetlerin değil,sosyal ve ekonomik dinamizmin de yeniden canlanacağı bekleniyor.Proje sayesinde amatör ve profesyonel spor kulüplerine modern ve erişilebilir imkanlar sunarken, özellikle gençlerin sporla daha fazla buluşmasına zemin hazırlanıyor.



Stadyumun ayrıca maç günlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle esnaf ve hizmet sektörüne katkı sağlaması, bölgedeki sosyal yaşamı hareketlendirmesi ve Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini güçlendirmesi bekleniyor. Yatırımın, Karşıyaka'nın köklü spor kültürünü daha görünür hale getirerek "spor kenti" kimliğini güçlendiren önemli atımlardan olması bekleniyor.

