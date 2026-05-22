Karşıyaka Spor Kulübü’nde haftalardır süren kongre tarihi tartışmaları ve camiadan yükselen tepkiler sonuç verdi. Yönetim, daha önce 23 Haziran olarak belirlediği olağanüstü seçimli genel kurul tarihini, taraftarın baskısıyla öne çekerek 11 Haziran’a ilan etti. Bu geri adımın hemen ardından, eleştirilerin odağındaki isim olan Başkan Aygün Cicibaş, yeni dönemde kesinlikle aday olmayacağını açıkladı. Kaf-Kaf'ta bir devir resmen kapanıyor.

"Hiçbir zaman devam etmek istemedik"

Başkan Aygün Cicibaş, kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu. Yeniden aday olacağına dair iddiaları sert bir dille yalanlayan Cicibaş, göreve geldikleri ilk günden beri koltuğu devretmeye hazır olduklarını savundu.

Cicibaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir yerde 'Başkan adayı olacağım' ya da 'Devam edeceğiz' şeklinde bir söylemde bulunmadım. Tam tersine, kulübü devretmeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettik. Şahsımın ya da mevcut yönetimimizin yeniden aday olmak gibi bir isteği hiçbir zaman olmamıştır. Bu kutsal armaya hizmet edecek, sorumluluk alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum."

3. Lig’de 9. yıl

İzmir temsilcisi idari taraftaki bu alevli günlerin gölgesinde, futbolda 3. Lig’deki 9'uncu sezonuna hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise Karşıyaka’nın kaderini yakından ilgilendiren yeni sezon statüsünü paylaştı.

Federasyon; 25 yaş ve üzeri kadrolarda en fazla 5 futbolcu bulundurma şartı, amatör transfer hakkı ve bölgesel sistem kurallarını değiştirmedi. Ancak ligin organizasyon yapısında köklü bir revizyona gidildi. Yeni sezonda 4 grup yerine, 18'er takımdan oluşan 3 grup mücadele edecek.

Play-Off çilesi bitiyor mu?

Yeni statü, son yıllarda finallerde kabus yaşayan Karşıyaka için adeta bir umut ışığı oldu. Ligde geçirdiği 8 sezonda tam 5 kez Play-Off aşamasında havlu atan yeşil-kırmızılılar, son 3 sezondur üst üste finallerde taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

TFF'nin yeni kararına göre, gruplarını lider bitiren ekiplerin yanı sıra her grubun Play-Off şampiyonu da direkt olarak 2. Lig vizesi alacak. Böylece Play-Off'tan üst lige çıkan takım sayısı 2'den 3'e yükselmiş oldu. Şans şimdi daha yüksek. Yeni sezon perdesi ise 5 Eylül'de açılacak.

