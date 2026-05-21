Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de, öğretmenler ve kamu emekçileri arasında tercih edilmesiyle bilinen kentin önemli sendikalarından olan Eğitim İş, yayınladığı açıklamasında İzmir’de dördüncü kez yetkili sendika olduklarını kamuoyuna açıklayarak üyelerine teşekkür etti.

15.762 üyesiyle birlikte emeğin, dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Eğitim İş İzmir Şubeleri, söz konusu başarının arkasında Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan örgütlü mücadele iradesinin olduğunu aktardı.

“İzmir’de dördüncü kez yetkiliyiz”

Eğitim İş İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada kamusal eğitim mücadelesinden ve yemek yana yürümeye devam edileceğini altını çizilirken, “İzmir’de 4.kez yetkiliyiz. Cumhuriyetin aydınlanmacı değerlerinden, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş ve laik eğitim anlayışından aldığımız güçle İzmir’de üst üste 4. kez yetkili sendika olmanın gururunu yaşıyoruz.

15.762 üyemizle; emeğin, dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin sesi olmaya devam ediyoruz. Bu büyük başarı; Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan eğitim emekçilerinin, alanlarda ve işyerlerinde yılmadan mücadele eden örgütlü iradesinin eseridir. 15.762 üyemizin her birisine canı gönülden teşekkürü bir borç biliriz. Laik, bilimsel, kamusal eğitim mücadelesinden ve emekten yana duruşumuzdan vazgeçmeden yürümeye devam edeceğiz.” cümlelerine yer verildi.

Eğitim İş 24 ilçede yetkili sendika oldu!

Eğitim İş’in yetkili olduğu ilçeler ise şu şekilde: “Buca, Gaziemir, Menderes, Bornova, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Çeşme, Kiraz, Selçuk, Tire, Ödemiş, Torbalı, Aliağa, Bergama, Foça, Dikili, Karşıyaka, Bayraklı, Menemen, Çiğli”