Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki yapılaşma sürecini daha güvenli ve disiplinli bir hale getirmek için kritik bir adım attı.

Belediye ekipleri, ilçede devam eden projelerin şantiye şefleriyle bir araya gelerek, sahalarda yaşanan kronik sorunları ve çözüm yollarını ele aldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün liderliğinde yapılan toplantıda kent yaşamının güvenliği, çevre hassasiyeti ve yasal sorumluluklar detaylıca konuşuldu.

Şantiyelerdeki sorunlar ele alındı

Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak, İmar ve Şehircilik Müdürü Dr. Begüm Erdoğmuş ve teknik birimlerin katılımıyla gerçekleşen oturumda, vatandaşlardan gelen şikayetler inceleme altına alındı.

Özellikle sahada gözlemlenen hatalı şantiye kurulumları, iş güvenliği eksiklikleri ve çevreye verilen rahatsızlıklar açıkça ifade edildi.

Sunumda; temel kazıları sırasındaki hatalar, kamu alanlarının izinsiz işgali, çalışma saatlerine uyulmaması ve çevre binalara verilen zararlar gibi açık örnekler üzerinden uyarılar yapıldı.

İskele kurulum hataları ve izolasyon yetersizliği sebebiyle oluşan nem sorunları da teknik ekibin gündemindeydi.

Cezai yaptırımlar uygulanacak

Toplantının ana gündem maddesi ise yeni uygulamaya alınan "Şantiye Kurulumu ve Çevre Güvenliği Planı" oldu.

İmar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına dayanan bu düzenlemeyle, artık her şantiye için ruhsat öncesi detaylı bir plan sunulması zorunlu oluyor.

Şantiye şefleri hafriyattan malzeme sevkiyatına kadar bütün süreçten bizzat sorumlu olacaklar. Özellikle UKOME onayları ve kamu alanı işgallerinde yasal izinler alınmadan hiçbir işe başlanamayacak.

Kurallara uymayan sahalar için ise mühürleme ve idari para cezası gibi yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

"Geleceğe güvenli ve modern bir kent bırakmak en büyük sorumluluğu"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yapılan düzenlemelerin yalnızca kağıt üzerinde kalmayacağını dile getirerek, “Karşıyaka'mızın köklü yapısını korurken, geleceğe güvenli ve modern bir kent bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Kentimizin huzurunu ve yaşam kalitesini artırmak adına, yapı inşa süreçlerinin her aşamasında düzeni ve güvenliği ön planda tutmak zorundayız.

Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz yeni uygulama esasları, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda birbirimize olan saygımızın ve ortak yaşam alanlarımızı koruma bilincimizin bir parçasıdır.

Tüm teknik ekiplerimiz ve sektör temsilcilerimizle tam bir iş birliği ve diyalog içinde hareket ederek, İzmir'e örnek olacak sağlıklı bir kentleşme modelini hep birlikte sürdüreceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.