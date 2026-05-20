Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de depremzedeler ve konut hayali kuran vatandaşlar için yola çıkılan ancak kördüğüme dönen Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde sular durulmuyor. İzmir’de patlak veren kooperatif operasyonu bugün Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile ihale rekortmeni iki inşaat firmasının yetkililerinin "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından bir kez daha kördüğüme döndü. Karşıyaka Örnekköy’deki kentsel dönüşüm ihalelerini kazanan firmalar ile bu projeleri denetleyen belediye iştiraki arasında usulsüz bir çıkar ilişkisi kurulduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Örnekköy’de 3 ve 4’üncü etap şantiyelerinde çalışmaların durmasının ardından büyük endişe duyduklarını aktaran mağdurlar ise yeni gelişmeyle birlikte isyan etti. Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen ve süreçte büyük kayıp yaşadıklarını söyleyen mağdurlar bu kez ‘kayyum’ çağrısı yaptı.

“Onları da alırlarsa tam olacak”

Yaşanan gelişmelerin ardından Son Mühür’e konuşan mağdurlar, “Şantiyeden kimse görünmüyor. Kooperatiften bir açıklama da gelmedi. Endişeden çıktık artık battık gözüyle bakıyoruz. Bu iş kayyuma doğru gidiyor. Sadece üçüncü etabın yöneticileri kalmadı içeriye alınmadık, onları da alırlarsa tam olacak. Kayyum gelsin buraya. Neden böyle oldu bu durum siyasi mi yoksa gerçekten bir şey mi var bilemiyoruz” dedi.

“Girdik işin içine ama lanet olsun”

“Umudum kayyumda, başka ne yapacağız. Bir çıkış yolu yok ki” sözleriyle devam eden mağdurlar, “Biz ödememizi yapıyoruz, daha önce de yaptık şimdi de yapıyoruz. Tadilat protokolüne uyduk, getirdiler bize alelacele protokol imzalattılar. Karşı çıkmamıza rağmen, çoğunluğa uyup mecburen imzaladık. O da olmuyor bu da olmuyor ne yapalım. 6 yıl oldu… 2024 yılı ocak ayında sözde evlerimize girecektik. 2027’ geliyor. Çok büyük zararımız var. Altın biriktiriyordum, altından çıkıp girdim buraya. Devam ediyor olsaydım şimdi 10 milyonun üzerinde param vardı. ‘Uygun, iki senede biterse bir daha girer bir tane daha ev alırım’ dedim. Bize burayı öyle bir pohpohladılar ki… CHP Genel Başkanı geldi, idari büyük kurumların hepsi buradaydı. Girdik işin içine ama lanet olsun. Bu konuda hemen açıklama yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.