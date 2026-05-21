İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde yer alan taşınmazların kiralanmasına yönelik önemli bir ihale sürecini tamamlamış oldu. Balçova’daki İnciraltı Mahallesi’nde bulunan ve halen Migros mağazası olarak kullanılan 12 bin metrekarelik taşınmaz için düzenlenen ihalede en yüksek teklif yıllık 50 milyon TL olarak dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından gerçekleştirilen kapalı teklif artırma usulündeki ihale çerçevesinde, kentin farklı ilçelerinde bulunan toplam 40 taşınmaz kira ihalesine çıkarıldı.

Taşınmazlar ihale edildi!

Encümen toplantısında Karşıyaka, Konak, Bornova, Çeşme, Balçova, Bergama, Beydağ, Ödemiş, Kemalpaşa ve Selçuk ilçelerinde yer alan belediyeye ait taşınmazlar için kiralama ihalesi gerçekleştirildi.

İhaleler arasında en dikkat çeken taşınmaz ise Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi’nde bulunan ve uzun süredir Migros mağazası olarak kullanılan büyük ölçekli ticari alan olarak dikkat çekti.

Yoğun rekabet!

Yaklaşık 12 bin metrekare alana sahip mağaza binasının, 10 yıllık kiralama süresiyle ihalesi gerçekleştirildi. Belediye tarafından taşınmaz için belirlenmiş olan tahmini yıllık kira bedeli 18 milyon 120 bin TL olarak belirtildi.

Kapalı teklif artırma usulüyle yapılan ihalede en yüksek teklif Migros tarafından verildi. Encümen, şirketin yıllık 50 milyon TL’lik teklifini uygun olarak değerlendirdi.

