Son Mühür / Yağmur Daştan - Atakan Başpehlivan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2026 yılı 1’inci Olağanüstü Meclis toplantısı Başkan Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleşti.

Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 61 ada, 53 ve 58 parseller ile çevresini kapsayan alanda "Liman Gerisi Hizmet Alanı, Park ve Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu olağanüstü meclis toplantısında görüşüldü. Aliağa’da gerçekleşmesi planlanan söz konusu değişiklikle beraber, TOKİ’nin Karşıyaka Mavişehir’deki parsel satışıyla ilgili tartışmalar tekrar gündeme geldi. AK Partili meclis üyeleri, Başkan Tugay’ın Karşıyaka’daki satışa karşı duruş sergilediğini hatırlatarak, Aliağa’da da benzer bir tavırda bulunulması hususunda çağrı yaptı. Başkan Tugay, konuyla ilgili dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

“Mavişehir’deki duruşu burada da bekliyoruz”

Önerge hakkında söz alan AK Partili Meclis üyesi Adem Öztürk, “Arkeolojik sit alanı olan bir yerde hizmet alanının, liman gerisi hizmet alanı olması için bir plan görüştük. Bazı sakıncalar gördük. İlgili firma 1/100.000’lik talebi olmuş. Belediyemize olan talebi liman gerisi hizmet alanı olması. Planların kademeli hareketi ilkesine göre; bizim alt ölçekli planımız boşlukta kalacak ve ikinci bir iş yapmış olacağız. Belediye hizmet alanının tamamen ortadan kaldırılıp 32 bin metrekarelik hizmet alanıyla ilgili bir önerge. Siz Karşıyaka’da TOKİ’nin sattığı belediye hizmet alanıyla ilgili sizi çok da haksız görmedim, bu kürsüden bir duruş sergileyerek satışın yanlış olduğunu söylediniz. Liman gerisi tesis alanında belediye hizmet alanını kapatıp buraya imarlı bir alan yapacaklar. Aynı duruşu burada da bekliyoruz. Bu önergenin geri çekilmesini istiyoruz. TOKİ’nin sattığı yerde plan değişikliği gündeme gelseydi tepkiniz ne olurdu? Burasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Seçimlerden bir ay önce satış yapılmış”

CHP’li meclis üyesi Nilüfer Aşık Bak, “1/100.000, 1/ 25.000, 1/5000’lik planların hiyerarşisini biliyoruz. Liman gerisi hizmet alanı olan bir yerde değişiklik yapıyoruz. 100.000 değişirse ona sonra bakarız. Bu planda belediye hizmet alanının liman gerisi hizmet alanına dönüşmesi ve Karşıyaka’daki alanla ilgili… Burada belediye hizmet alanı olan yer 14 Mart 2024’te Aliağa Belediyesi’nce satıldı. Bu aşamada Aliağa Belediyesi’nin tavrı ve görüşünü anlıyoruz. Belediye hizmet alanı istemiyor, isteseydi satmazdı. Mavişehir ile burası birbirinden farklı. Biz satışa karşı çıktı. Maalesef seçimlerden bir ay önce satış yapılıyor. O zaman haberimiz olsaydı, karşı çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Aliağa Belediyesi’nin 6 metrekare hissesi var”

Aliağa Belediyesi’nin burada sadece küçük bir hissesi olduğunu söyleyen AK Partili meclis üyesi Öztürk, “6 bin metrekare… Biz de şunu biliyoruz ki hissedar müracaat ettiğinde hukuki olarak hisseyi satmak zorundasınız. Karşıyaka’da alan kalsaydı belediye hizmet alanı olarak kullanılmayacaktı, kimse birbirini kandırmasın. İkisi de birbiriyle alakalı konular. Komisyonlara iade edilirse iyi olur” dedi.

“Büyükşehir olarak hisseyi alacaktık…”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “Buranın mülkiyeti bizim döneme başlamamızdan 1 ay önce satılmış. Dolayısıyla satış gerçekleşmiş. O dönemde olsaydık karşı çıkabilirdik ama Mavişehir’de şöyle bir haksızlık var; burada TOKİ satış yapıyor ama hissesi olanlar alabilir diye şart koşuyor. Büyükşehir olarak oradaki hisseyi alacaktık ama bu şarttan dolayı alamadık. Malum şirketin küçük bir hissesini 97 metrekarelik küçücük bir hisseyi iki ay önce aldığını görüyoruz. O yüzden TOKİ’nin o satışına adeta yarışmasız, ‘adrese teslim’ gibi aldığını görüyoruz. O yüzden satışa karşı çıkıyoruz. Aynı zamanda gerçek bedelinin çok altında bir satış yapılıyor. Rakamı hesapladığımızda 400 milyon lira gibi bir bedel çıkıyor. Bu kamunun hakkıdır. 400 milyonla TOKİ kaç tane ev yapabilirdi. Dolayısıyla bu satış hiçbir ahlaka sığmıyor” diye konuştu.

“Ben o süreci takip etmeye devam ediyorum”

AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe’nin Başkan Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de tartışmalı alanın satışının gündeme geldiğini ileri sürmesi üzerine Tugay, “Bizim tarafımızca yapılan açıklamalarla değerlendirin. Biz orayı satmaya kalkmadık. O malum firma bize burayı satın, karşılığında bir şey yapalım dedi. Ben de ona tek başımıza karar vermeyeceğiz, meclise getiririz dedim. O zaman ben bunda taraf olsaydım meclis üyesi arkadaşlarıma belirtirdim. Ben o süreci takip etmeye devam ediyorum. Ne devlete ne belediyeye ne Karşıyaka’ya ne de İzmir’e kimsenin kazık atmasını istemiyorum. 400 milyon az para verip hiçbir ahlaka sığmayan şekilde bunu yapamazsınız. Buna kimsenin yapmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“Mavişehir’le karşılaştırılabilecek bir durum yok”

Daha sonra Aliağa hakkındaki önerge üzerinden görüş beyan eden Tugay, “Aliağa’nın hissesi satılmış, bunu durdurma şansımız yok. İkincisi Aliağa’nın limanlar bölgesinde buna benzer ihtiyaçlar var. Bu şehrin liman ticareti bizim için hayati öneme sahip. Bu şehir için karar vermek başkadır, birinin rantı için bir yerleri kapatması başkadır. Ben şehrimizin hayrına, iyiliğine katkı sağlayacak her zaman kapımız açık. Buna sanayi ve OSB’ler dahildir. Bu bahsettiğimiz liman işletmesi ve çok sıkışık bir alanda yapıyorlar bu işi. Aliağa Belediyesi ihtiyacı olmadığını düşünmüş ki satmış. Mavişehir ile karşılaştırılabilecek bir tarafı yok” dedi.

“Büyükşehir kamulaştırma yapabilir”

“Konuyla ilgili firmanın açıklamaları var” hatırlatması yapan Atmaca, “Ön alım hakkı var. Büyükşehir bunu satın alabilir, itiraz etmeyeceğiz dediler. Aliağa’da sanki tamamı belediyeye ait de tamamını satmış gibi bir gündem var. Ne yapalım, satılmış, onaylıyoruz demek doğru değil. Bu anlamda Büyükşehir kamulaştırmaya gidebilir. Sizin son söylediğiniz daha samimi. Liman hizmetleri için kullanılması nedeniyle sıcak baktık demeniz daha samimi” mesajı verdi.

“El birliğiyle destek verebiliriz”

“Sanayi bölgesi içinde kalmış bir nokta. Bakanlıkla da görüşüldü, 100.000’lik talep var ama 50 hektarlık sınır lejantı var” hatırlatması yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Bu planların birbiriyle senkronize olması lazım. Şu anda gündemde kalıp sanayi planıyla bir değişiklik olur mu onu görmeli. 100.000’lik planda çatışma durumu açısından komisyon değerlendirmiştir. Karşıyaka’da ise oradaki satışla ilgili 29.11.2024’te 94 metrekarelik satışla ilgili Karşıyaka Belediyesi’nin satışıyla ilgili onayı var. Burada 94 metrekarelik satışa onay vermeseydi, bu satış gerçekleşmezdi. Bizim şimdi şu imkanımız var, kamulaştırma ve ilan kanunu kapsamında karar alınabilir. El birliğiyle bu meclis kararına da destek veririz, böylelikle el birliğiyle bu yanlışa dur diyebiliriz. Yarın çıkabilecek bir problemle ilgili risk taşımakta. Karşıyaka’da samimiyiz, encümenimiz karar alsın biz de destekleyelim” dedi.

“Hüseyin Mutlu Akpınar döneminde sözleşmeyle verilmiş”

Başkan Tugay’ın “TOKİ’nin burayı 400 milyon daha ucuza vermesini ve bunu yapabilmesi ve satışa ön şart koymasını vicdanı olan bir insan doğru bulur mu? Siz doğru mu buluyorsunuz?” sorusu üzerine de Yıldız, “Bu işin, Karşıyaka Belediyesi’nin Hüseyin Mutlu Akpınar zamanında sözleşmeyle verilmiş bu işte işlem yanlış. Üst kullanımla ilgili bir sözleşme yapmışlar” ifadelerini kullandı.

“Belediye hizmet alanı olarak güzel bir şey yapacaktık”

“Geçici olarak inşaat satış ofisi yapılması ve iş bittikten sonra belediyeye devri için sözleşme yapmışlar” bilgisi veren Başkan Tugay da “Bu arkadaşlar yapı kayıt belgesi almışlar o zaman. Bu yapı kayıt belgesinin usulsüz olduğunu söyledik ve bununla ilgili Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurduk. Bize iptal edildiğine dair yazı gelmedi, ecrimisil çıkardık ve ödettik. Seçim sürecine girdik ve hukuki olarak onun takibini yapamadık. Buradaki kabullenemediğim şey şu: TOKİ’nin en az 400 milyon fazla olarak yapabileceği bir satış ve biz orayı alacak ve belediye hizmet alanı olarak güzel bir yapacaktık” diye konuştu.

AK Partili meclis üyesi Atmaca’nın ecrimisil istedikten sonra tahliye hakkının oluştuğunu hatırlatması üzerine de Başkan Tugay, “Tahliyeyi biz istedik, olmadı. Burada kolluk kuvvetleri ve kaymakamlığın devreye girmesi gerekiyor” yanıtı verdi. Önerge, komisyonlardan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.