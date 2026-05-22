Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara’nın güney ve batı kesimleriyle Ege’nin iç ve kuzey bölgeleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kıyılarında mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İzmir hava durumu 22 Mayıs 2026

İzmir genelinde bugün gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu bir karaktere bürünmesi, buna bağlı olarak kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerin de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle kentin iç kesimleri ile kuzey kıyı şeridinde yer alan bölgelerde cuma günü öğle saatlerinin ardından yağışların etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Aliağa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 17-26 derece olacak.

Balçova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-26 derece olacak.

Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 12-28 derece olacak.

Bayraklı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-27 derece olacak.

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-25 derece olacak.

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 10-27 derece olacak.

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-28 derece olacak.

Buca: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-26 derece olacak.

Çeşme: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 17-25 derece olacak.

Çiğli: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-26 derece olacak.

Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-23 derece olacak.

Foça: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18-24 derece olacak.

Gaziemir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13-25 derece olacak.

Güzelbahçe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-25 derece olacak.

Karabağlar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-24 derece olacak.

Karaburun: Gök gürültülüsağanak yağışlı, sıcaklık 17-24 derece olacak.

Karşıyaka: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-27 derece olacak.

Kemalpaşa: Gök gürültülü yağışlı, sıcaklık 11-25 derece olacak.

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13-26 derece olacak.

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 11-25 derece olacak.

Menderes: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13-26 derece olacak.

Menemen: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-24 derece olacak.

Narlıdere: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 17-25 derece olacak.

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 12-25 derece olacak.

Seferihisar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-25 derece olacak.

Selçuk: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-26 derece olacak.

Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 12-29 derece olacak.

Torbalı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-27 derece olacak.

Urla: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18-24 derece olacak.

Ege Bölgesi hava durumu 22 Mayıs 2026

Aydın: gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir: aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Manisa: gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Denizli: gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak.

Muğla: kıyılarda sağanak, iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Uşak: aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Kütahya: sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Afyonkarahisar: gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.