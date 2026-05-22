Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) emekli ekonomist Dr. Ayhan Bülent Toptaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilen "mutlak butlan" kararının piyasalarda etkisini değerlendirdi. Küresel çapta yaşanan İran gerilimi ve enflasyon baskısıyla bir süredir halihazırda sarsıntı yaşayan piyasaların, iç siyasetteki bu beklenmedik gelişmeyle yeni bir belirsizlik dalgasına sürüklendiğini ifade eden Dr. Toptaş, yatırımcılara da önemli uyarılarda bulundu.

“Piyasalar açıldığında durumu göreceğiz”

“Tedirginlik derken öncelikle İran savaşıyla ilgili jeopolitik gerginlik gündemimizdeydi. Petrol fiyatlarıyla piyasa ilişkisini tahmin etmeye çalışıyorduk. Enflasyon yüzde 30’lara takılıp kalmış; hedef 16’dan 24’e çıkmıştı. Burada da İran krizinin etkisinin olduğu söyleniyor ve bu gerginlik zaten bize yetiyordu. Butlan aklımızdaydı ama bu zamanda beklemiyorduk. Zamanlama yapılır ve İran krizinin yatışması ve NATO toplantısı sonrası belki gündeme gelir diyorduk ama günün ortasında sürpriz oldu. Bu tarz şeyler genellikle cuma günü olurdu. Perşembe bitmeden karar geldi ve piyasalarda şok etkisi yarattı. Piyasalardaki belirsizlik yeterince varken bu da SDS’in yukarıya gitmesine neden oldu ve borsada çalkantı yaşandı. Faizler yukarı çekildi. Borsadaki devre kesici şöyle kullanılıyor; Kurban Bayramı da devre kesici gibi kullanılmaya çalışılıyor. Pazartesi piyasa açık olacak ama insanlar normal bir gün kadar aksiyon gerçekleştiremeyecek. Piyasalar açıldığı zaman durumu göreceğiz” dedi.

“Belirsizlik piyasaları zorluyor”

İç siyasetteki krizin, dış siyasetteki gerginlikle birlikte etki göstereceğini belirten Toptaş, “Bu durumun halkın refah seviyesini aşağıya çekmesi çok muhtemeldi. Dış krizi iç kriz de etkilendi. Piyasalar da bekleyip görecek. Olayların nasıl gelişeceğini bilmek gerekiyor. Ekonomi tahmini yapmak zorlaşıyor çünkü ne olacağını bilmemiz gerekiyor. CHP’nin yeni atanmış yönetimi ile şimdiki yönetim arasında bir uzlaşı olur mu, yeni partiye mi geçilir öngöremiyoruz. Bu yüzden de belirsizlik piyasaları zorluyor. Olayların gelişmesine bakacağız. Bayramın bitişinde yeni gelişmeleri bekleyeceğiz. Bunun bir iki günlük etkilerini görüyoruz ama uzun süreli etkileri de var. Belki ortam kısa süre yatışacak ama verdiği yaralar kısa sürede iyileşmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Yumurtaları tek sepete koymamalı”

Son olarak, “Yatırımcıların kaçmasını engellemek gerekiyor” mesajı veren Dr. Toptaş, “Bunlar asla yatırım tavsiyesi değil fakat ama şunu söylemekte yarar var: Bütün paranızı, servetinizi tek bir enstrümana yatırmayın. Altın olur, banka mevduatı, döviz olur… Bunların arasında dengeli paylaştırma yapılmaları faydalı. Bütün servetinizi bir bankaya yatırmak da doğru olmayabilir. Öyle bir durumdayız ki halk çok ürküyor; altına yatırıyoruz altın düşüyor, döviz sabit kalıyor. Yatırımcı için zor bir dönem. Fakat en önemlisi tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak. Ani hareketlerden de kaçınılması. Hayal kırıklığına uğradığınızda da direksiyonu aniden çevirmemeli. Yavaş ve akli selim olmakta fayda var” diye konuştu.