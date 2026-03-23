Şirket, geçen yıl toplam cirosunu yüzde 11 oranında artırarak 330 milyon euro seviyesine taşıdı. Bu rakamın 220 milyon euro'luk bölümü doğrudan elektrikli araç satışlarından geldi. İhracat tarafında ise yüzde 43'lük bir artışla 197 milyon euro değerine ulaşıldı. Bu veriler, Karsan'ın elektrikli dönüşümü yalnızca bir vizyon olarak değil, somut gelir kaynağı olarak hayata geçirdiğini gösteriyor.

Karsan Avrupa elektrikli otobüs pazarında ne konumda?

Karsan CEO'su Okan Baş, şirketin Avrupa'daki konumuna dair dikkat çekici veriler paylaştı. Buna göre 2019-2025 döneminde Türkiye'den Avrupa'ya gerçekleştirilen elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 80'i Karsan tarafından yapıldı. e-JEST ve e-ATAK modelleri ise kendi segmentlerinde Avrupa toplu ulaşım pazarında lider konumunu koruyor. Okan Baş, Türkiye'nin otobüs ve midibüs üretiminde Avrupa'nın üretim üssü konumuna yükseldiğini de vurguladı.

Karsan'ın 2026 hedefleri neler?

Okan Baş, 2026 yılında elektrikli satışları daha da yukarı taşıyarak Avrupa'daki büyümeyi sürdürmeyi planladıklarını açıkladı. Orta vadeli hedefse önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa'nın ilk 5 oyuncusu arasına girmek. Bu hedefe ulaşmak için yeni pazarlara açılma stratejisi izlenecek. Hollanda, İsveç, Norveç ve Almanya gibi henüz girilmemiş pazarlarda yapılanma başlatılacak. Geçtiğimiz yıl giriş yapılan İspanya ve Polonya pazarlarında da mevcut güç artırılacak.

Sürücüsüz otobüs dönemi kapıda

Karsan'ın gündemindeki en heyecan verici gelişmelerden biri de otonom toplu ulaşım alanında. Şirket, 8 metrelik Otonom e-ATAK ile Avrupa'ya, 6 metrelik Otonom e-JEST ile Amerika pazarına odaklanıyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde Norveç'in Stavanger kentinde tamamen sürücüsüz operasyona geçiş hedefleniyor. Avrupa'daki elektrikli araç parkını yüzde 30'un üzerinde büyüterek 2.800 adedin üzerine çıkarmayı planlayan Karsan, yıl sonuna doğru ürün gamına yeni bir elektrikli model daha eklemeyi de öngörüyor. Hem ürün yelpazesini genişleten hem de otonom teknolojilere yatırım yapan şirket, Avrupa'daki elektrikli toplu ulaşım dönüşümünde Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.