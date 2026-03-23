Özellikle kamera donanımı açısından iddialı bir tablo çizen Find X9 Ultra, rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Telefon, hem ekran teknolojisi hem pil kapasitesi hem de işlemci performansıyla 2026'nın en güçlü Android telefonları arasına girmeye aday görünüyor.

OPPO Find X9 Ultra teknik özellikleri neler?

Sızan bilgilere göre Find X9 Ultra, Qualcomm'un en yeni yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle güç alacak. Cihazın 6,82 inç boyutundaki 2K çözünürlüklü LTPO AMOLED ekranı 144 Hz yenileme hızı sunuyor ve maksimum 3.600 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekranı koruma göreviyse OPPO'nun NanoCrystal Glass adını verdiği çizilmelere dayanıklı özel cama düşüyor.

Enerji tarafında 7.050 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Depolama tarafında ise en üst konfigürasyon 16 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza olarak öne çıkıyor.

Kamera sistemi Galaxy S23 Ultra'yı geride bırakabilir

Find X9 Ultra'nın en çarpıcı tarafı şüphesiz dörtlü arka kamera düzeni. 200 megapiksel geniş açı, 50 megapiksel ultra geniş açı, 200 megapiksel 3x telefoto ve 50 megapiksel 10x periskop telefoto kamera bir arada sunuluyor. Periskop tipi 10x telefoto kameranın f/3.5 diyafram açıklığına sahip olması, Samsung Galaxy S23 Ultra'daki f/4.9 değerine kıyasla yaklaşık üç kat fazla ışık toplamasına olanak tanıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'ye gelecek mi?

Cihazın küresel pazarlara sunulacağı biliniyor ve Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor. OPPO'nun önceki amiral gemisi modelleri de Türkiye pazarında yer almıştı; bu nedenle Find X9 Ultra için de benzer bir strateji izlenmesi sürpriz olmayacak. Bunun yanı sıra sahte deri arka kaplama seçeneğiyle de geleceği iddia edilen OPPO Find X9 Ultra, nisan ayındaki resmi tanıtımla birlikte fiyat ve satış detaylarını netleştirecek. Özellikle 200 megapiksel çift telefoto kamera yapısıyla sektörde fark yaratmayı hedefleyen cihaz, 2026 amiral gemisi yarışında Samsung ve Apple'a ciddi bir rakip olarak konumlanıyor.