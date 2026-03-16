Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediyesi, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini düşüren çevre kirliliğine karşı yürüttüğü kararlı mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Gülyaka Mahallesi’nde yer alan ve yaklaşık 9 yıldır hukuki engeller ile fiili zorluklar nedeniyle müdahale edilemeyen metruk yapı, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği dev operasyonla kirlilikten arındırıldı. Yılların birikimi olan atıkların temizlenmesiyle bölge nefes alırken, çevre kirliliğine yol açan unsurların ortadan kaldırılmasıyla mahallede hijyen sağlandı.

Bir haftalık titiz mesai: Yapıdan 15 kamyon atık çıkarıldı

Gülyaka Mahallesi 2983 Sokak üzerindeki adreste 4 Mart 2026 tarihinde başlatılan tahliye operasyonu, yaklaşık bir hafta süren yoğun bir çalışma temposuna sahne oldu. Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 23 uzman personelin görev aldığı çalışmalarda, binanın içinden tam 13 büyük ve 2 orta boy damperli kamyonu dolduracak miktarda atık tahliye edildi. Toplanan tonlarca malzeme titizlikle ayrıştırılarak; geri kazanımı mümkün olanlar geri dönüşüm tesislerine, diğer atıklar ise yasal prosedürlere uygun şekilde bertaraf merkezlerine sevk edildi.

Güvenlik ve lojistik koordinasyon üst seviyede tutuldu

Operasyonun aksamadan ve güvenli bir zeminde yürütülmesi için Karabağlar Belediyesi’nin farklı birimleri koordineli bir şekilde hareket etti. Zabıta Müdürlüğü’nden 22 personelin polis ekipleriyle birlikte çevre güvenliğini sağladığı çalışmalarda, sokaktaki araç trafiği de iş makinelerinin rahat çalışabileceği şekilde düzenlendi. Tahliye sırasında lojistik destek amacıyla 1 kepçe ve 2 kamyon aktif olarak kullanılırken, ev içerisinde rastlanan ziynet eşyası, nakit para ve şahsi belgeler belediye ekiplerince kayıt altına alınarak tutanak eşliğinde mülk sahiplerine güvenle teslim edildi.

Dezenfeksiyon ve sağlık taramasıyla kesin çözüm

Tahliye işlemleri sırasında personelin sağlığını ve iş güvenliğini korumak adına sahada sağlık ekipleri ile iş güvenliği uzmanları hazır bulundu. Tahliyenin sona ermesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ev ve çevresinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlatıldı. Eş zamanlı olarak Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları, mahalle genelinde çevre sağlığına yönelik incelemelerde bulunarak olası risklerin önüne geçti. Alanın tamamen dezenfekte edilmesiyle birlikte, bölgedeki kötü koku ve haşere sorunu kökten çözüldü.

Karabağlar Belediyesi: "Toplum sağlığı kırmızı çizgimizdir"

Belediye yetkilileri, uzun süren hukuki süreçlerin ardından gelen bu temizlik operasyonunun, ilçe genelindeki diğer sorunlu noktalar için de bir emsal teşkil edeceğini belirtti. Halk sağlığını hiçe sayan ve çevre kirliliğine sebebiyet veren hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, Karabağlar’ın daha temiz ve yaşanabilir bir kent olması adına benzer müdahalelerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Mahalle sakinleri, 9 yılın ardından gelen bu temizlik hizmeti nedeniyle Karabağlar Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu.

