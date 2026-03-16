Son Mühür / Atakan Başpehlivan 31 Mart yerel seçimlerinin yıldönümünde İzmir’e gelmeye hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in kentte gerçekleştireceği programın ayrıntıları netleşti. Edinilen bilgilere göre Özel, gün boyunca çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılarak yerel yönetim projelerini yerinde inceleyecek.

CHP lideri temel atma törenine katılacak

CHP lideri Özel’in programının önemli başlıklarından biri, Ege Şehir Planlama tarafından Menemen’de dar gelirli aileler için hayata geçirilecek toplu konut projesi olacak. Projenin temel atma törenine katılması beklenen Özel’in, sosyal konut yatırımlarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Örnekköy’deki tartışmalara neden olan kooperatif konutları teslim edilecek

Program kapsamında bir diğer durak ise Örnekköy olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan kooperatif konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi planlanırken, daha önce yarım kalan ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden olan projelerin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törende konutların anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

Özel’den, Denizli’ye destek ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in programında ayrıca Çeşme Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilecek kiralık toplu konut projesinin temel atma töreni de yer alıyor. Çeşme’de düzenlenecek törene Özel’in katılımının, son dönemde hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilen Belediye Başkanı Lal Denizli’ne destek mesajı olarak değerlendirildiği ifade edilirken, CHP kulislerinde konuşulanlara göre Özel’in Çeşme programında söz konusu tartışmalara da değinmesi ve yerel yönetimlere yönelik süreçlerle ilgili mesajlar verebileceği vurgulandı.

Ferdi Zeyrek’in adı Konak’ta yaşayacak

Öte yandan Özgür Özel’in İzmir programının bir diğer durağının Konak Belediyesi tarafından hayata geçirilecek gençlik merkezinin açılışı olması bekleniyor. Konak’ta gerçekleştirilecek törende, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği kültür merkezinin resmi açılışının yapılacağı ifade ediliyor.