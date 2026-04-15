Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda, 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirdi. 6 kişi de yaralandı.

14 yaşındaki öğrenci dehşet saçtı!

Olayın ardından kamuoyuna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Saldırının okulda eğitim gören 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Şüphelinin okula gelerek rastgele ateş açtığını ifade eden Bakan çiftçi tarafından saldırganın okula gelerek rastgele ateş açtığı belirtilirken, saldırının bilançosunun ağır olduğu belirtildi.

Bakanlar olay yerinde!

Yaşanan trajedinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bölgeye gitti ve incelemelerde bulundu.

“Bireysel bir olay!”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının terör bağlantılı olmadığına dikkat çekti. Bireysel bir eylem olarak değerlendirildiğinin üzerinde durdu. Bakan Çiftçi, “Dün Şanlıurfa’da, bugün Kahramanmaraş’ta yaşanan hadiseler hepimizi derinden üzdü” dedi.

Eğitime 2 gün ara!

Olayın ardından Kahramanmaraş genelinde okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, eğitime iki gün süreyle ara verildiği duyuruldu.