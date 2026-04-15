Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için ve ayrıca dünya için yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Şi bana kocaman sarılacak. Birlikte akıllıca ve çok iyi çalışıyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Paylaşımında diplomasinin savaşa tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan ancak mesajının sonunda ABD’nin askeri gücüne de dikkat çeken Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyi!"

''Bu işler böyle. Çin, Çin'dir...”

Ayrıca Fox news'e konuşan ve FBI’ın, Çin kaynaklı olduğu belirtilen büyük bir siber saldırıya ilişkin sorusuna da dikkat çeken bir yanıt veren Donald Trump, “Biz onlara yapıyoruz, onlar bize. Biz de onlara yaparız. Bu işler böyle. Çin, Çin’dir” ifadelerini kullandı.

Powell'a mesaj

Öte yandan, Donald Trump, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın görevine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Powell’ın görevden ayrılmaması halinde kendisini görevden almak zorunda kalabileceğini ifade ederken, Powell’a yönelik yürütülen soruşturmayı kapatma niyetinde olmadığını belirtti ve Fed yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Fed Başkanı Powell’ın görev süresinin Mayıs 2026’da sona ereceğini hatırlatan Trump, yeni başkan atamasına da değinerek Kevin Warsh’ın göreve gelmesine ilişkin Senato onayının gelecek hafta alınmasını umduğunu söyledi. Warsh’ın göreve başlaması halinde faiz oranlarının düşeceğini düşündüğünü de dile getirdi.