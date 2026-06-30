Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00’te toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti örgütlerindeki yeni ihraç kararlarını da açıkladı. Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Sarı, MYK kararıyla tam 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Bununla da yetinilmeyip, 7 il başkanının kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Görevden alma kararına parti içinden de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan geldi.

"Zerre kadar meşruiyeti yoktur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Arslan, "Kurultay yapmaya gelince “Tedbir” kararını bahane edip kaçanlar, seçilmiş örgüt iradesini tasfiye etmeye çalışıyor.

Butlancılar 26 il başkanımızı görevden alarak, 7 il başkanımızı ihraç ederek; demokrasiden, adaletten, halktan ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Bu hukuksuz kararları alanların halkımızın ve örgütümüzün gözünde zerre kadar meşruiyeti yoktur.

Asıl meşruiyet sandıktan ve örgütümüzün Özgür iradesinden gelir. İşte biz o iradenin yanında, tarihin doğru tarafındayız." dedi.