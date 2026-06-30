Demirören Medya'da uzun yıllardır görevini sürdüren Strateji ve Operasyon Özel Projeler Direktörü Tayfun Ataseven, 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. Belli bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ataseven'in vefatı, ailesi, çalışma arkadaşları ve medya camiasında büyük üzüntüyü de beraberinde getirdi.

İzmir'de cenaze töreni gerçekleştirildi!

Evli ve bir çocuk babası olan Tayfun Ataseven için İzmir Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törene Ataseven'in eşi Müge Ataseven, oğlu Emre Ataseven, ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katılım göstererek son görevlerini gerçekleştirdiler.

Seferihisar'da son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze töreninden sonra Tayfun Ataseven'in naaşı, Seferihisar'da bulunan Kavakdere Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen defin işleminin ardından Ataseven, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

