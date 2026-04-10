Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde EYT sonrası yeni bir devrim kapıda. Milyonlarca sigortalı, sadece birkaç gün veya ayla yaş şartına takıldığı için emeklilik hakkını kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, Ankara kulislerinden sızan yeni torba yasa haberleri heyecanı zirveye taşıdı. 2000 ve 2008 yılları arasında iş hayatına atılanları kapsayacak kademeli emeklilik formülü ile küçük esnafı sevindirecek Bağ-Kur prim eşitlemesi, 2026 yılının en sıcak ekonomi başlıkları arasına girdi. Üstelik temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da yavaş yavaş şekilleniyor. Peki, kimler bu yeni erken emeklilik fırsatından yararlanacak? Emekli kök maaşlarında bir artış yolda mı?

2026 KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT yasasının dışında kalan ve büyük bir mağduriyet yaşayan 2000 ile 2008 arası sigorta girişliler için yepyeni bir formül masada duruyor. Gelen bilgilere göre, prim gün sayısını dolduran ancak yaş engeline takılan çalışanlar için basamaklı bir geçiş sistemi planlanıyor. Eğer bu düzenleme Meclis'ten geçerse, kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayan kademeli bir emeklilik hakkı doğacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz resmi bir taslak yayınlamadı ancak bu devasa düzenlemenin 7000 ile 7200 prim günü şartıyla 2026'nın ikinci yarısında torba yasa içine eklenerek yasalaşması bekleniyor.

BAĞ-KUR 7200 GÜN EŞİTLEMESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Küçük esnaf ve çiftçilerin yıllardır beklediği prim eşitleme müjdesinde de artık sona yaklaşıldı. Mevcut sistemde Bağ-Kur'luların tam emekli olabilmesi için 9000 gün prim ödemesi gerekirken, yeni düzenleme bu süreyi SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne çekiyor. Bu sayede esnaf, tam 5 yıl (1800 gün) daha erken emekli olma şansını yakalayacak. Ancak bu avantajdan herkes faydalanamıyor. Hazırlanan taslağa göre, düzenlemenin öncelikli olarak yanında 10 ve daha az çalışan bulunduran küçük esnafı kapsaması planlanıyor.

2026 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Erken emeklilik planları yapanların yanı sıra mevcut emeklilerin de gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. 2026 yılının ocak ayında yapılan tarihi düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine sabitlenmişti. Şimdi ise milyonlarca emekli, enflasyon karşısında eriyen maaşları için ilk 6 aylık enflasyon farkını büyük bir merakla bekliyor. Ekonomistlerin analizlerine ve açıklanan ön verilere göre, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir zam yapılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

EMEKLİ KÖK MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME VAR MI?

Emeklilerin en büyük sorunlarından biri olan ve zamların hissedilmesini engelleyen "kök maaş" krizi de nihayet hükümetin gündemine girdi. Maaş zamları doğrudan kök maaşa uygulandığı için, taban aylık seviyesinde kalan birçok emekli yüzdelik zamlardan yeterince faydalanamıyor ve maaşı aynı kalıyordu. Ankara'dan gelen son haberler, hükümetin kök maaşı düşük kalan vatandaşlar için yepyeni bir taban fiyat güncellemesi yapacağını gösteriyor. Böylece temmuz ayında gelecek olan zam, milyonlarca emeklinin cebine eksiksiz bir şekilde yansıyacak.