Son Mühür/ Beste Temel- Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İzmir Temsilciliği’nde, manevi duyguların yoğunlaştığı Kadir Gecesi’nde önemli bir nöbet değişimi yaşandı.

KADEM İzmir’de manevi buluşma: İftar sofrasında gönül birliği

KADEM İzmir Temsilciliği, Ramazan ayının en müstesna zamanlarından biri olan Kadir Gecesi’nde, geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya gelerek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bursiyer öğrenciler ve Genç KADEM üyelerinin katılımıyla düzenlenen iftar programı, samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Duaların edildiği, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve derin sohbetlerin yapıldığı bu özel buluşmada, vakfın temsilcilik düzeyindeki en önemli idari süreçlerinden biri olan devir teslim töreni de icra edildi. Katılımcılar, aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşarken, KADEM’in İzmir’deki yeni dönem vizyonuna da şahitlik ettiler.

Temsilcilik görevinde yeni dönem: Bayrak teslim dildi

Gecenin en dikkat çeken anı, KADEM İzmir Temsilciliği görevini başarıyla yürüten Arzu Günaydın’ın bayrağı devretmesi oldu. Görev süresi boyunca İzmir’de kadın hakları, aile yapısının korunması ve toplumsal farkındalık projelerinde aktif rol üstlenen Günaydın, yerini Türkân Uymaz’a bıraktı. Temsilcilik bünyesinde gerçekleştirilen bu nöbet değişimi, vakıf üyeleri ve gençler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Devir teslim sırasında yapılan konuşmalarda, KADEM’in sivil toplum alanındaki öncü rolünün kararlılıkla sürdürüleceği ve devralınan bayrağın daha ileriye taşınacağı vurgulandı.

Arzu Günaydın’a teşekkür, Türkan Uymaz’a başarı dileği

KADEM İzmir ailesi, görev süresi boyunca sergilediği özverili çalışmalar ve kente kattığı değerler nedeniyle kıymetli temsilci Arzu Günaydın’a teşekkürlerini sundu. Emekleri ve vizyoner yaklaşımıyla temsilciliği bugünkü noktasına taşıyan Günaydın’ın ardından görevi devralan yeni temsilci Türkân Uymaz için ise başarılı bir dönem temennisinde bulunuldu. Vakıf çatısı altında gerçekleştirilecek yeni projelerin ve hizmetlerin heyecanının paylaşıldığı tören, "Birlikte nice güzel hizmetlere" temennisiyle sona erdi. Türkân Uymaz liderliğindeki KADEM İzmir’in, önümüzdeki dönemde de kadın ve gençlik odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

