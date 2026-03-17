Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Şekerciler Pastacılar ve Yufkacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların eskiden olduğu gibi tatlıya ilgisinin olduğunu ancak alım gücünden kaynaklanan sorunlardan kaynaklı bu geleneğin engellendiğini vurguladı.

İhsan Esen: Tatlıya olan ilgi alım gücü engeline takılıyor

Tatlıya ilginin Ramazan Bayramı’na özgü bir gelenek olarak her daim olduğunu belirten ancak alım gücünden kaynaklanan sorunlardan dolayı vatandaşların eskiden tepsilerle aldığı baklavayı artık kilo ile aldığını kaydeden İzmir Şekerciler Pastacılar ve Yufkacılar Odası Başkanı İhsan Esen, “İlgi her zaman tatlıya olacaktır. Ancak alım gücü gerçeği de var. Herkesin tatlıya ulaşmasını bu durum engelliyor. Eskiden insanlar baklavayı tepsi tepsi alırken, şimdi ne yazık ki kilo ile almaya başladı insanlar. Onun dışında hamur tatlıları tercih ediliyor, daha ucuz olduğu için.” şeklinde konuştu.

“Her ekonomiye göre baklava satışı yapılabiliyor”

Ayrıca, İzmir’de her ekonomiye göre baklava satışı yapıldığını altını çizen ve bazı semtlerde 600 liraya, bazı semtlerde 1000 liraya da baklava olabileceğini aktaran Başkan Esen, vatandaşların kendi aile bütçesine göre seçim yaptığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Her ekonomiye göre baklava satışı da yapılabiliyor, kimi yerlerde 600 liralık baklava da var. Fıstıklı baklava 1500 lira da olabiliyor, 1000 liraya da olabilir. Tercihler bu şekilde olabiliyor.”

“Uygun fiyatlı olmasından dolayı cevizli baklava tercih ediliyor”

Öte yandan, Ramazan Bayramı’nın sektöre olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendiren, İzmir’in Konak ilçesinde 26 yıldır baklavacılık yapan esnaf Hamit Şengül ise “Ramazan’da iftarda sonra tatlı yemek bir gelenek. Halk bu geleneğe hala bağlı, iftar için satışlarımız oluyor çok şükür, bayram için de alınan siparişler var genel olarak daha fiyatlı uygun olmasından dolayı cevizli baklava tercih ediliyor.” dedi.