Kent, istifa mektubunu sosyal medya hesabından da paylaşarak kamuoyuna duyurdu. Mektupta İran'ın ABD'ye yönelik yakın bir tehdit oluşturmadığını vurgulayan Kent, Washington'un bir dezenformasyon kampanyasıyla savaşa sürüklendiğini iddia etti. Peki Joe Kent kimdir ve neden bu kadar ses getiren bir çıkış yaptı?

Joe Kent ne dedi?

Kent, Trump'a yazdığı mektupta İran savaşını vicdanen destekleyemeyeceğini belirtti. İsrail yetkililerinin ve medyanın, Trump'ı İran'ın acil bir tehdit oluşturduğuna ikna ettiğini savunan Kent, aynı taktiğin daha önce Irak Savaşı'nda da kullanıldığını öne sürdü. Kent'e göre İsrail, ABD'yi hızlı bir zafer vaadinde bulunarak savaşa çekti.

Trump'tan Joe Kent'e yanıt

İstifanın ardından açıklama yapan Başkan Trump, Kent hakkında olumlu konuşmaktan kaçındı. Trump, Kent'in güvenlik konusunda zayıf olduğunu ima etti. Beyaz Saray çevresinden yapılan açıklamalarda Kent'in istifa öncesinde zaten toplantılardan dışlandığı ve sızıntı yapma şüphesiyle izlendiği ileri sürüldü.

Joe Kent kimdir?

Joe Kent, 11 Nisan 1980 doğumlu Amerikalı siyasetçi ve eski istihbarat görevlisi. ABD Kara Kuvvetleri Özel Kuvvetler birliğinde ve CIA'nın paramiliter biriminde görev yaptı. Cumhuriyetçi Parti'den iki kez Kongre'ye aday oldu ancak seçilemedi. Trump, Kent'i Şubat 2025'te NCTC direktörlüğüne aday gösterdi ve Senato onayının ardından Temmuz 2025'te göreve başladı. Terörle mücadele ve narkotikle mücadele koordinasyonunu yürüten NCTC'nin başında bulunan Kent, doğrudan başkana danışmanlık yapıyordu.

İstifa MAGA hareketini böldü

Kent'in çıkışı, Trump'ın kendi tabanında da tartışma yarattı. Tucker Carlson, Megyn Kelly ve Joe Rogan gibi isimler savaşa eleştirel yaklaşırken, anketler MAGA tabanının büyük çoğunluğunun operasyonu desteklediğini gösteriyor. Kent'in Carlson ile bir röportaj yapacağı iddiaları ise Beyaz Saray'da tedirginlik yarattı.