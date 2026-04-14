SON MÜHÜR-Cumhur Erkek-İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı’dan Menderes ve Selçuk’a uzanan bölgede, 180 milyon liralık yatırımla 71 kilometrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarına start verdi. Çalışmalarda yangın anında hızlı su alma imkanı sağlayan arızalı hidrantların da onarıldığı açıklandı.

Kesintisiz Su İçin Alt Yapı Güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü kent genelindeki altyapı çalışmalarını hız verdi. Torbalı’dan Menderes ve Selçuk’a uzanan bölgede, 180 milyon liralık yatırımla 71 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek. İmalatlar Torbalı Pamukyazı Mahallesi’nde başlayan çalışmalar, ilçenin Helvacı ve Kaplancık mahalleleri ile Menderes’te Görece, Cumhuriyet ve Oğlananası mahallelerinde, Selçuk’ta Zeytinköy Mahallesi’nde devam edecek.