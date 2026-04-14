Kent Lokantası İzmir genelinde hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kent Lokantası'nın 6. şubesi İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yamanlar’da açıldı. Bayraklı Yamanlar Kent Lokantası hizmete girerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Başkan Cemil Tugay, "Şehrin geneline yaymak için çalışmaları sürdüreceğiz!" dedi.

"Şehrin geneline yaymak için çalışmaları sürdüreceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "6’ncı Kent Lokantamızı Bayraklı Yamanlar’da yurttaşlarımızın hizmetine açtık.

İzmirlilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu şubemizde 4 çeşit yemeği 50 yerine 25 liradan yurttaşlarımıza sunacağız. Hemşehrilerimizi sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturduğumuz Kent Lokantalarını şehrimiz geneline yaymak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.