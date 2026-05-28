Ege Denizi üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin umuda yolculuğu İzmir açıklarında son buldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ve Dikili ilçelerinde düzenledikleri iki ayrı operasyonla lastik botlar içindeki toplam 66 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonlarda gelişmiş radar sistemleri ve sahil güvenlik botları aktif görev üstlendi. Kaçışa izin verilmedi.

Gece yarısı lastik bot operasyonu

İlk operasyonun adresi Menderes ilçesi açıkları oldu. Sahil Güvenlik ekipleri, 26 Mayıs günü gece yarısı saat 01.10 sıralarında karanlık sularda ilerleyen bir lastik bot ihbarı aldı. Telsizler hareketlendi. Bölgeye hızla sevk edilen TCSG-30 ve KB-89 borda numaralı Sahil Güvenlik botları, kısa sürede hedefe ulaştı.

Dalgalar arasında tehlikeli bir şekilde ilerleyen hareket halindeki bot, ekipler tarafından güvenli bir şekilde durduruldu. Botun içerisinden tam 38 düzensiz göçmen çıkarıldı. Göçmenler hemen sahil güvenlik gemisine alınarak güvenli bölgeye taşındı.

Dikili’de mobil radar devreye girdi

Menderes'teki hareketliliğin üzerinden birkaç saat geçmişti ki bu kez Dikili ilçesi açıklarında alarm zilleri çaldı. Sabaha karşı saat 05.15 sıralarında bölgede kuş uçurtmayan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10), denizin ortasında şüpheli bir hareketlilik belirledi. Radara yakalanmışlardı. Lastik botta bir grup göçmen olduğunu tespit eden radar ekibi, durumu operasyon merkezine bildirdi.

Vakit kaybetmeden denize açılan TCSG-907 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, kaçış rotasındaki bota önleme yaptı. Durdurulan bu ikinci botta ise 28 düzensiz göçmen daha yakalanarak gözaltına alındı.

12 farklı ülkeden insan vardı

Karaya çıkarılan kaçak göçmenlerin kimlik tespit çalışmaları, göç dalgasının ne denli geniş bir coğrafyaya yayıldığını gözler önüne serdi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 66 kişinin 12 farklı ülkenin vatandaşları olduğu anlaşıldı.

Lojistik merkezlerde yapılan incelemelere göre batan botlardan 17 Sudan, 13 Yemen, 9 Çad, 7 Senegal, 4 Sierra Leone, 4 Afganistan, 3 Kongo, 2 Irak, 2 Somali, 2 Etiyopya, 2 Liberya ve 1 Kamerun uyruklu göçmen çıktı. Sağlık kontrollerinden geçirilen ve insani ihtiyaçları karşılanan 66 yabancı uyruklu kişi, yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.