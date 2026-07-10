Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 12 Temmuz 2023 tarihinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay davasında devlet memuru olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan 6 kamu görevlisi, Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Ömer Karabilgin, Kanalizasyon Dairesi Bölge Mühendisi Ezgi Nazaroğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Köseoğlu: 2024 yılında görevimden ayrılmıştım

Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu duruşmada yaptığı savunmasında, “Yapılma şeklini, detaylarını, İZSU’nun sorumluluğu olmadığına dair bilgiler vermiştik. 24 Nisan 2024 yılında fiziki olarak görevimi ilgili müdüre devrederek ayrılmışım. Dosyamızın ayrılması sonucunda bilirkişi ve ek denetim raporlarında da görüldüğü gibi yönetici pozisyonunda olmam gerektiğiyle, o bölgenin sorumluluğuna girmediğim bellidir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Koç: Öktemay manzaraya basmadı, Deniz arasına bastı

Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç savunmasında elektrik kablolarına dikkat çekerek, “9 aralık 2021 tarihinde yapılan keşif sırasında Prof. İsmail Kaşıkçı da ‘ bu ızgaralar burada olmasaydı da elektrik hatları ölüm getirebilir’ ifadesi kullanmıştı. Biz alandan ayrıldıktan sonra 2 tane bilirkişi raporu almıştınız. İnanç Öktemay’ın manzaraya basmadan geçtiğini, Özge Ceren Deniz’in de iki ızgara ortasına bastığı açıktır. Bizim burada herhangi bir müdahale olmadığımız gerçektir. Gediz’in personeli herhangi onarımı yaparken, kapsamlı onarım yapılması gerektiğini, geçici olduğunu söylemiştir. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan’dan müfettiş raporu örneği

Müfettiş raporunu, savunmasında öne çıkaran Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Mülkiye müfettişi raporu incelendiğinde hukuken yargılanmamam gerektiği geçmiştir. Bölge İdare Mahkemesinde de karara şerh düşüldü. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Karabilgin: Gediz çalışmasını yarım bırakmıştır

Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Ömer Karabilgin, “ Daha önce yaptığım ayrıntılı savunmalarımı tekrar ediyorum. Olaya sebebiyet veren hatlar 2015 yılında yapıldı. Bu hatların ömrü 30 yıl. Bahsi geçen hatların bundan sadece 4 yıl sonra arıza vermiş ve kronik arızalar yerel gazetelere manşet olmuştur. Esnafın şikayeti sonrası yüzeysel de onarım faaliyeti gerçekleştirildi. İZSU ihalesini üstlenen şirket tarafından yanlış ızgara yapılmış olduğu görülüyor. 9 Ocak 2024’te Gediz elektriklerince tekniğe uygun yapılmayan onarım çalışması yarım bırakıldı. Elektrik kaçağa neden olan kablo yüzeye çıkarılmıştır. Güvenlik kameralarında da bu durum sabittir. Onarımı yapan personelin beyanlarında da onarımın tam olarak yapılmadığını ve şeflerine bildirdiği HTS kayıtlarında anlaşıldı. Yüzeye bırakılan kablo net bir şekilde görüldü. Yağmur suyu ızgaralarında şahsımın dahli yoktur. Kontrolü de ben tarafından gerçekleştirilmedi. Şikayet talep ve isteklerle şefler ilgilendir. İmalatta herhangi bir imzam bulunmaz. Olayın 20 dakika sonra trafoya müdahale edilerek elektrik kesildiği açıktır. Olay mahalinin 100 metre uzağında da elektrikte kaçak olduğu 112 kayıtlarında ortaya çıktı. İZSU’nun bir dahli yoktur. Olay sonrasında Gediz Alsancak’taki tüm hatlarını değiştirdiği görüldü. Onlarca kişi su birikintisine bastı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanamadı. Deniz’in iki ızgara arasına bastığı ortaya çıktı. Dahil olmadığım bir elektrik arızasından kaynaklı olan davadan beraatimi talep ederim” dedi.

Sadi: Bilirkişi raporunda ilgim olmadığı ifade edilmiştir

Sorumluluğum olmadığı açıkça ifade edilmiştir diyen İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, “ Bakım, yapımında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Mülkiye müfettişinde yapılan denetimde sorumluluğum olmadığı açıkça ifade edilmiştir. 24 mart tarihinde yapılan bilirkişi raporunda da görevim itibariyle, bu olayın yaşanmasında ilgim olmadığı açıkça ifade edilmiştir.

Baba sanıklardan şikayetçi oldu

Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, “ Bir babayım. Yaşanabilecek en ağır şeyi yaşıyorum. Bütün sanıkların yargılanmasını istiyorum. Şikayetçi ve davacıyım” dedi. Özge Ceren Deniz ve baba Ahmet Abi’nin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise baba Ahmet Abi’nin ifadesine katıldığını söyleyerek, “Sanıkların yargılanmasını talep ediyoruz. Şikayetçiyiz” dedi.

Duruşma 9 Ekim'e ertelendi

Mahkeme başkanı tüm savunmaların ardından ara kararı açıkladı. Karara göre istinaftaki dosyanın son hali istendi. Dosyadan bilgi almak için sanık müdafilerine süre verildi. Duruşma ertelendi. Olay yerinden istenen görüntü talebi reddedildi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.