Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2026 yılının ilk altı ayında katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, farklı branşlarda toplam 67 altın, 64 gümüş ve 74 bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla birlikte İzmir'e sadece altı ayda 205 madalya ve 10 kupa gelmiş oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "spor kenti" hedefi doğrultusunda yapılan altyapı yatırımları, meyvelerini vermeye başladı.

Alper Öztürk'ten 7 altın

İzmirli sporcular yılın ilk yarısında uluslararası organizasyonlarda toplam 30 madalya topladı. Bu alandaki en dikkat çekici başarı Bulgaristan’dan geldi. Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden özel sporcu Alper Öztürk, 7 altın madalya kazanarak turnuvanın en başarılı isimlerinden biri oldu.

Yine Bulgaristan'da yapılan Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta Altan Doğan paralel barda altın madalyanın sahibi oldu. Okçulukta Dünya Yenihayat Dünya Kupası’nda gümüş madalya alırken, artistik buz pateninde Doğa Güner Black Sea Cup şampiyonu oldu ve Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Tekvando, judo ve güreş branşlarında da sporcular Kazakistan ve Avrupa'daki turnuvalardan madalyalarla döndü.

Türkiye şampiyonalarında 175 madalya birden

Ulusal organizasyonlarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları kürsüyü bırakmadı. Türkiye genelindeki şampiyonalarda 57 altın, 57 gümüş ve 61 bronz olmak üzere 175 madalya kazanıldı. Özellikle judoda farklı yaş grupları ile görme ve işitme engelliler kategorilerinde sekiz Türkiye şampiyonluğu birden geldi.

Atletizm ve triatlonda yedişer, okçulukta altı, tekvando ve güreşte ise dörder Türkiye şampiyonluğu elde edildi. Artistik buz pateninde Ezgi Özer, Batu Tasasız ve Kaan Yurdaşan kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Ezgi Özer bu başarısıyla milli takım aday kadrosuna seçildi. Trampolin jimnastikte ise Akil İşman altın madalyanın sahibi oldu.

Takım branşlarında da kürsü geldi

Bireysel başarıların yanı sıra takım sporlarında da İzmir takımları ön sıralarda yer aldı. Okçulukta U21 Kadın Takımı Salon Kış Kupası’nda, U18 Kadın Takımı ise Kuzey Oyunları’nda şampiyonluğa ulaştı. Senkronize buz pateninde Basic Novice Takımı Bahar Kupası’nı birincilikle tamamladı.

Tamamen kulübün kendi altyapısından yetişen sporcularla sahaya çıkan U18 Erkek Sutopu Takımı Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. İşitme Engelliler Güreş Takımı Türkiye üçüncülüğü, para atıcılık takımları ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Yıldız Kız Hentbol Takımı da turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamlayarak gelecek için umut verdi. Kulübün bu sürdürülebilir başarı grafiğinin arkasında, spor okullarından başlayıp milli takıma kadar uzanan güçlü altyapı sistemi bulunuyor.

