Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç mahkemenin mutlak butlan kararını vermesinden sonra CHP MYK tarafından göreve atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü’yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP’li vekil Kılıç bugün parti için ihtiyaç olan şeyin ayrışmaları derinleştirmek değil, ortak aklı büyütmek, örgüt iradesini güçlendirmek ve iktidar yürüyüşünü daha da kararlı hale getirmek olduğunu söyledi.

Kişilerin ve görevlerin değişebileceğini söyleyen Kılıç “Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci yüzyılında da kurucu değerlerinden aldığı güçle Türkiye’nin geleceğini inşa etme kararlılığını sürdürecektir.” dedi.

"Kişiler değişir, kurucu değerlerin gücü baki kalır"

İşte Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o sözler:

“CHP İzmir İl Başkanımız Utku Gümrükçü’yü ziyaret ederek, partimizin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin ya da dönemsel siyasi hesapların yön verdiği bir parti değildir. CHP’nin yönünü; köklü tarihi, kurucu değerleri, ilkeleri ve bu ilkelere yürekten bağlı örgütü belirler. Bugün ihtiyacımız olan; ayrışmaları derinleştirmek değil, ortak aklı büyütmek, örgüt iradesini güçlendirmek ve iktidar yürüyüşünü daha da kararlı hale getirmektir. Kişiler değişir, görevler değişir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci yüzyılında da kurucu değerlerinden aldığı güçle Türkiye’nin geleceğini inşa etme kararlılığını sürdürecektir.”