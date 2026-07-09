SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adana’nın Ceyhan ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı D.A., cinayet ve organize suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan S.E.D., K.D. ve S.D.’nin yakınlarından tahliye vaadiyle menfaat temin etmeye çalıştığı iddiasıyla açığa alındı. Tutuklama kararının ardından harekete geçen Savcı D.A., şüphelilerin ailesinin gittiği kuaförde çalışan yabancı uyruklu T.A. aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. Aile bireylerini görüşme için Kayseri’ye çağıran Savcı D.A., tutukluların amcası H.D. ile yaptığı görüşmede şüphelilerin tahliye edilmesi karşılığında 3 milyon lira ve bir araç talep etti.

"Bana Muhtaçsınız" Mesajı

İlerleyen süreçte aileyle iletişimini sürdüren D.A., 'Dosya mahkemeye gelecek. Ben de Ağır Ceza savcısıyım. Bana muhtaçsınız. Ben alacağım parayı birilerine göndereceğim' diyerek talebini yeniledi. Soruşturma aşamasında şüphelilerden K.D.’nin tahliyesinden haberdar olmayan Savcı D.A., aracı kuaförün sorusu üzerine 'İsimlerini vermiştik, demek ki yapmışlar' diyerek tahliyeyi kendisinin sağladığı izlenimini verdi ve para talebine devam etti.

İstediği Parayı Alamayınca Hakimi Aradı

İstediği parayı alamayan Savcı D.A., nöbetçi olduğu gün şüphelilerden S.E.D.’ı, 5 ay önce serbest kaldığı başka bir dosya üzerinden yeniden tutuklamaya sevk etti. Ardından dosyanın Sulh Ceza Hakimini WhatsApp üzerinden arayan D.A., Ankara’daki siyasi bağlantılarını öne sürerek, 'Hakim Bey, aman beni yanlış anlamayın. Bu dosyadan başınıza bir şey gelmesin. Bu dosyayı bana soruyorlar, ben sizi düşündüğüm için haber vermek istedim' ifadeleriyle hakime yönelik girişimde bulundu. Ailenin şikayeti üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, iddialarla ilgili inceleme başlatarak Cumhuriyet Savcısı D.A.’nın tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.