SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi'nde bir icra dosyasını öne alma karşılığında avukattan rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B., İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları 'rüşvet almak' suçundan 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıkların TCK 53. maddesi uyarınca kamu görevinden men edilmesine hükmetti.

Rüşvet Talep Ettikleri İddiası

Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbar, adliyedeki usulsüzlük zincirini ortaya çıkardı. İddiaya göre, adliyedeki nüfuzlarını kullanan icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B., takip ettikleri bir icra dosyasında sırayı bozarak işlemi öne almak ve hızlandırmak karşılığında avukattan rüşvet talep ettiği iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan titiz incelemeler, adliye içi kamera kayıtları ve somut deliller doğrultusunda şüphelilerin suç üstü yakalanmasıyla rüşvet çarkı deşifre edildi. Gözaltına alınan ve idari olarak görevden uzaklaştırılan personeller hakkında 'Rüşvet almak ve vermek' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme Önce Üst Sınırdan Ceza Verdi

Karar duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklar Y.D. ve B.B., üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Ancak dosyadaki somut delilleri, iletişim tespit tutanaklarını ve rüşvete konu olan işlem trafiğini inceleyen mahkeme heyeti, suçun sabit olduğuna hükmetti. Mahkeme, "Rüşvet almak" suçunun işleniş biçimi ve kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanma derecesini göz önünde bulundurarak sanıkları önce 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

"İyi Hal" İndirimiyle Ceza Düşürüldü

Duruşma sürecindeki tutum ve davranışları ile yasal indirim maddelerini değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların cezasında indirime gitti. Yapılan indirim sonucunda icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B.’nin cezası 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına düşürüldü. Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesini uyguladı. Buna göre, cezası kesinleşen sanıkların memuriyet hakları ellerinden alınarak, her türlü kamu görevinde bulunmaları kalıcı olarak yasaklandı.

