Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Mehmet Ali Sarızeybekler Parkı ve otopark alanını resmi törenle hizmete açtı. Proje kapsamında mahalleye yeni bir yeşil alan kazandırılırken, parkın yanında uzun yıllardır boş duran bölüm de düzenlenerek otoparka dönüştürüldü. Çalışma, bölgedeki park yeri ihtiyacını karşılarken mahalle sakinlerine yeni bir sosyal alan sağladı.

Soğukkuyu Mahallesi 1848 Sokak’ta düzenlenen açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Mehmet Ali Sarızeybekler ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

Spor alanları ve yürüyüş yolu inşa edildi

Yeni hizmete giren Mehmet Ali Sarızeybekler Parkı, toplam 6 bin 100 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Belediye ekipleri parkın içerisine 475 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ile 150 metrekarelik kauçuk zeminli açık hava spor alanı yerleştirdi. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanan park, çocukların güvenle oynayabileceği ve ailelerin vakit geçirebileceği bir buluşma noktası haline getirildi.

Boş alan 2 bin 500 metrekarelik otopark oldu

Proje dahilinde, parkın hemen bitişiğinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan da yeniden düzenlendi. Uzun yıllardır kullanılmayan bu bölge ekiplerce temizlendi, ardından kilit parke ve kaldırım çalışmalarıyla otopark alanı yapıldı. Bu düzenleme sayesinde alandaki çevre kirliliği önlenirken, mahalle sakinlerinin araçlarını düzenli park edebileceği bir alan oluşturuldu.

"Kent kimliğini güçlendireceğiz"

Açılış töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçenin kentleşme sorunlarına değindi. Bayraklı’nın kent kimliği konusunda eksikleri bulunduğunu ifade eden Önal, şu bilgileri verdi:

"Belediyemizin imkanları doğrultusunda bu eksikleri gidermek ve kent kimliğimizi güçlendirmek için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği bir park oluştururken, uzun yıllardır kullanılmayan alanı da düzenleyerek mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan otoparkı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

İlçeye katkı sunan büyüklerin hatıralarını yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Başkan Önal, Mehmet Ali Sarızeybekler ailesine ve yapımda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

