Son Mühür- Yürek yakan haber Denizli'den geldi. Pamukkale Turizm şirketine ait Mustafa Fevzi Artun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yaparken yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Denizli-Aydın otoyolunda meydan gelen kazada otobüs bir anda alev topuna döndü.

Büyük can pazarının yaşandığı kazada aralarında 50 yaşındaki araç sürücüsünün de olduğu 8 kişi can verdi, 33 yolcu yaralandı.



Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu...



Kazada babasının kucağında bulunan 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in dışında, 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Otobüste 42 kişi bulunuyordu...



İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 1’i bebek 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kazada anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.