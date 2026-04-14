Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi genelini etkisi altına alması beklenen önemli bir hava olayı için İzmir için son dakika uyarısı gönderdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun toz taşınımı bekleniyor. Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan bu toz bulutlarının, özellikle İzmir ve çevre illerde yaşamı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Beş ilde etkili olacak

Hava tahmin raporlarına göre toz taşınımı, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Manisa illerinin tamamında yer yer etkisini hissettirecek. Bugün (14 Nisan Salı) saat 18:00 itibarıyla başlaması beklenen bu hava hadisesinin, 16 Nisan Perşembe günü gece saat 23:59'a kadar bölgede etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yaklaşık iki gün sürecek olan bu durumun, bahar aylarıyla birlikte gelen tipik bir sahra tozu taşınımı olduğu belirtildi.

Hava kalitesi düşecek, görüş mesafesi azalacak

Yetkililer, toz taşınımının beraberinde getireceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Atmosferdeki toz konsantrasyonunun artmasıyla birlikte hava kalitesinde belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların bu süreçte tedbirli olmaları büyük önem arz ediyor. Ayrıca, görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle trafikte seyreden sürücülerin dikkatli olması ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

"Tedbirli olun" çağrısı

Yapılan uyarıda gökyüzünün renginde değişimlere ve yağış anında "çamur şeklinde yağışa" neden olabilecek bu duruma karşı vatandaşlar uyarıldı.