Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için dün eylem gerçekleşmişti. Bugün ise Bayraklı Belediyesi’nde tepki devam ederken eylem dalgası Buca ve Karşıyaka belediyesine de sıçradı.

“Bayraklı’da biz geri adım atmayacağız”

Bayraklı Belediyesi’nde yapılan eylem için sendikanın açıklamasında; “Bayraklı Belediyesinde TİS görüşmelerinde, kazanılmış haklarımızın gerisine düşen teklifleri reddettiğimiz için bordroların yasal sınıra çekilmesi, emeğe karşı açık bir gözdağıdır. Bu tutum, sosyal belediyecilik anlayışıyla değil; emeği yok sayan bir anlayışla açıklanabilir. Şunu herkes bilmelidir: Emeği cezalandıranlar, er ya da geç emeğin örgütlü gücüyle karşılaşır. Biz geri adım atmayacağız. Çünkü bu mücadele sadece bugünün değil, yarının da onur mücadelesidir. Bayraklı Belediyesinde TİS süreci yeniden başlatılıp taleplerinize karşılık verilinceye kadar her türlü demokratik, yasal, meşru eylem ve etkinliklerimiz devam edecek. Bu kapsamda 15 Nisan 2026 günü Bayraklı Belediyesinde sabah işe gelip kartlarımızı basıp belediye önünde toplanıyor saat 11.00'de basın açıklaması yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“Emeği cezalandıranlar, er ya da geç emeğin örgütlü gücüyle karşılaşır”

Karşıyaka Belediyesi’nde yaşanan TİS süreci hakkında sendika tarafından, “Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak Karşıyaka Belediyesinde TİS görüşmelerinde, kazanılmış haklarımızın gerisine düşen teklifleri reddettiğimiz için bugün bordroların sıfır gösterilmesi, emeğe karşı açık bir gözdağıdır. Bu tutum, sosyal belediyecilik anlayışıyla değil; emeği yok sayan bir anlayışla açıklanabilir. Şunu herkes bilmelidir: Emeği cezalandıranlar, er ya da geç emeğin örgütlü gücüyle karşılaşır. Biz geri adım atmayacağız. Çünkü bu mücadele sadece bugünün değil, yarının da onur mücadelesidir. Taleplerimiz kabul görünceye kadar meşru, yasal eylem ve etkinliklerimiz devam edecek” denildi.