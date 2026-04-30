İzmirli kuaför ve güzellik salonu işletmecilerini doğrudan etkileyen, dükkanlarda çalınan müziğin telif haklarına dair kritik bir adım atıldı.

İzmir Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile müzik sektörü kuruluşları arasında yapılan yeni protokolle, esnafın müzik lisansı alması hem kolaylaşıyor hem de daha uygun maliyetli hale geliyor

Ortak noktada buluştular

İzmir’de çalışan yaklaşık 3 bin 300 salon işletmecisi için müzik kullanımı artık daha düzenli hale geliyor. Esnaf odasında bir araya temsilciler, hem sanatçıların haklarını korumak hem de dükkan sahiplerini yasal yollarla uğraşmamak için ortak bir noktada buluştu.

İmzalanan "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü" ile belirsizliklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

"Uygun bedellerle lisanslama imkanı sunacağız"

Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF) Başkanı Recep Ergül, kurulan sistemin esnafa ciddi bir maliyet yarı sağlayacağının altını çizdi.

Bireysel başvurular yerine kapsamlı bir sistem üstünden gidileceğini söyleyen Ergül, "Amacımız, toplu lisanslama modeliyle sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hareket etmek.

Otellerde uyguladığımız modele benzer şekilde, mevcut tarifelerin çok altında, uygun bedellerle lisanslama imkanı sunacağız." dedi.

"Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

MSG üyesi Yüksel Baltacı da sürecin her iki taraf için de eşit bir ortam oluşmasının öneminden bahsetti. Yapılan anlaşmanın yalnızca bir imza değil, aynı zamanda esnafın üzerindeki yasal yükü hafifletecek bir yönü olduğunu söyleyen Baltacı,

"Sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldırarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu protokolle hem sanatçıların emeği korunacak hem de kuaförlerimiz daha huzurlu bir çalışma ortamına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Üyelerin hakları korunuyor

İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Payıküçük ise üyelerinin haklarını gözetirken hukuki gerekliliklerini de yerine getirmek istediklerini ifade etti.