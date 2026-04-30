Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ne yeni bir nefes alanı kazandırdı. Bin 400 metrekarelik alana kurulan Yılmaz Aksoy Parkı dün öğleden sonra düzenlenen törenle kapılarını Çiğlililere açtı.

Körfez manzarasına karşı konumlanan parkın içinde çocuk oyun grupları, spor alanları, basketbol sahası ve amfi şeklinde oturma yerleri yapıldı. Çevreci bir peyzaj tasarımıyla yüzlerce bitki ve ağaç da toprakla buluşturuldu.

Birçok önemli isim de törende yer aldı

Törene siyaset ve yerel yönetim dünyasından birçok isim katıldı. Alanda yer alanlar arasında; CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Güldem Atabay, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ile PM Üyesi Mahmut Tanal vardı.

Ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Elvin Sönmez Güler, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da törende yerini aldı. Mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş da açılışa büyük ilgi gösterdi.

"Sınırlı imkanlara rağmen yapıldı"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kürsüye çıkarak net mesajlar verdi. Yıldız, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yokluk ve zorluk çalışmayanların sığınağıdır. Sınırlı imkanlara rağmen halkımızın sesine kulak verdik. Emeği baş köşeye koyarak mali disiplini sağladık. Mahallelerimize eşit hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yıldız, bölgede yürütülen diğer işlere de değindi. Kilit parke döşeme çalışmalarının bittiğini ve yakın bölgeye 10 dönümlük bir zeytinlik kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Yıldız en büyük mirasımız doğa diyerek de parkı mahallelilere emanet etti.

Tamaylıgil'den teşekkür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil ise İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tamaylıgil, "İzmir, Cumhuriyet değerlerinin kalesidir. Atatürk Mahallesi'ne yapılan bu yer salt bir yeşil alan değil. İnsanların nefes alacağı, sohbet edeceği bir nokta" diyerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende söz alan diğer isimler de sosyal belediyecilik vurgusu yaptıkları konuşma ile günün anlam ve önemini belirterek öne çıktılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay projenin önemini belirterek Başkan Yıldız'ı tebrik etti.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise vatandaşına dokunan belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirterek çalışmanın önemine dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de bölgeyle olan bağını hatırlatarak yeni projelerin devamını diledi. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da parkın her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Mahalle muhtarı teşekkür etti

Çiğli Atatürk Mahalle Muhtarı Veli Aba ise Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a teşekkürlerini iletti. Muhtar Aba, 26 mahalle muhtarının tek tek gezilerek sorunların bizzat dinlendiğini ve bu doğrultuda adım atıldığını belirtti.

Park resmen hizmete açıldı

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek park hizmete girdi. Törenin sonunda ise Başkan Yıldız, Bihlun Tamaylıgil ve Mahmut Tanal, çocukları salıncakta sallayarak günün anısına eşlik etti. Misafirlere günün hatırası olarak saksı çiçeği hediye edildi.

