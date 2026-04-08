Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de faaliyet gösteren tiyatro sanatçıları, Meslek Fabrikası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sanatçılar, kamuoyunda tartışmalara konu olan yapının İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, Meslek Fabrikası’nın kentteki kültür ve sanat üretimi açısından önemli bir rol üstlendiği vurgulanırken, mevcut yapının korunmasının hem sanatçılar hem de kent yaşamı açısından kritik olduğu ifade edildi.

Burak Özbaykuş: Bugün böyle bir binaya el konulması bir parti meselesi değil

Meslek Fabrikası önünde toplanan sanatçılar adına açıklamayı okuyan Burak Özbaykuş, iktidarın İzmir halkına eziyet ettiğini belirterek, “Biz İzmirli sanatçılar olarak bugün İzmir'in değerine, kültürüne, tarihine sahip çıkmak için buraya geldik. Meslek Fabrikası binası yıllardır İzmir halkına birebir temas eden, doğrudan hizmet veren ve aynı zamanda istihdam için de katkı sunan bir bina olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bugün böyle bir binaya el konulması bir parti meselesi değil, İzmir halkına eziyet etmektir. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı sayın Cemil Tugay ve belediyenin kıymetli bürokratlarından aldığımız bilgiye göre bina hakkında hukukî süreç hâlâ devam etmekte ve henüz kararın ne olacağı bilinmemektedir.” dedi.

“İzmir halkının yanında yer alacağız”

Son olarak, Meslek Fabrikası’nın yeniden halkın hizmetine açılması gerektiğinin altını çizen Özbaykuş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hâl böyleyken halka doğrudan hizmet veren bu kadar kıymetli bir binanın kapılarının halka kapatılmasını anlamamız mümkün değildir. İzmirli sanatçılar olarak çağrımız nettir.

İzmir halkının hakkı ve mülkü olan bu binanın yine tüm İzmirlilerin kullanımımda kalması, Meslek Fabrikası gibi kıymetli bir yapının siyasi çekişmelere alet edilmemesi ve halka hizmet vermeye devam etmesi gerekmektedir.

Yetkililere çağrımız hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamaları ve özellikle İzmir halkı üzerinde yaratılan bu mağduriyetin ivedilikle giderilip Meslek Fabrikası'nın yeniden halkın hizmetine açılmasıdır. Biz İzmirli Sanatçılar olarak da bu süreç boyunca sadece bugün değil; mahkemenin adil bir şekilde sonuçlanacağı güne kadar İzmir halkının yanında yer alacağımızı buradan basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz.”