Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin kronikleşen sorunları üzerinden yerel yönetime yönelik sert açıklamalarda bulundu. İzmir’in asıl ihtiyacının somut projeler ve eser siyaseti olduğunu vurgulayan Saygılı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) idaresindeki büyükşehir yönetimini "algı siyaseti" yapmakla suçlayarak, kentin vaktinin ve kaynaklarının boşa harcandığını ifade etti.

"Kentin gündemi çöp dağları, yönetimin gündemi algı"

İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in sokaklarındaki gerçek gündem ile belediye koridorlarındaki önceliklerin taban tabana zıt olduğunu savundu. Şehrin temel belediyecilik hizmetlerinde aksamalar yaşadığını belirten Saygılı, "İzmir’in gerçek gündemi biriken çöp dağları ve çözüm bekleyen çevre sorunlarıyken; CHP yönetiminin tek derdi yapay gündemler ve algı yönetimi üzerine kurulu bir siyaset anlayışıdır." dedi. Belediye bütçesinin hizmet yerine "bankamatik memurları" olarak nitelendirdiği kadrolara aktarıldığını iddia eden Saygılı, bu durumun İzmir halkının sırtında ağır bir yük haline geldiğini dile getirdi.

Altyapı ve trafik sorununda "Kaos" eleştirisi

İzmir’in en büyük iki problemi olarak kabul edilen trafik yoğunluğu ve yetersiz altyapı konusuna da değinen Saygılı, mevcut yönetimin bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine gerginlikten beslendiğini öne sürdü. CHP siyasi elitinin İzmir’in gerçeklerini görmezden geldiğini savunan Saygılı, "İzmirli hemşehrilerimiz her gün trafikte saatlerini harcarken, altyapı eksikliği nedeniyle her yağmurda aynı çileyi çekerken; karşımızda çözüm yerine kavga ve kaos çıkaran bir anlayış var." ifadelerini kullandı. Saygılı, yerel yönetimin İzmir’in enerjisinden ve vatandaşın cebinden çaldığını iddia ederek eleştirilerini sürdürdü.

"Algıyı bırak işine bak" çağrısı

Açıklamasının sonunda doğrudan CHP yönetimine seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı, sosyal medyada da yankı bulan bir sloganla çağrıda bulundu. İzmir’in umutlarının ve geleceğinin siyasi polemiklere kurban edilemeyecek kadar değerli olduğunu ifade eden Bilal Saygılı, kentin vizyon projelerine ve icraata odaklanması gerektiğini belirtti. Saygılı, "CHP’ye açık çağrımızdır: Şehri görmezden gelmeyi, başınızı kuma gömmeyi bırakın. İzmir’in hayallerinden çalmaktan vazgeçin ve artık sadece işinize odaklanın." diyerek "Algıyı Bırak İşine Bak" etiketiyle yerel yönetimi göreve davet etti.

