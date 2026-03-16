Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Kültür AŞ, çocukları binlerce yıllık bir gizemin parçası haline getiren "Dünyanın Göbeğine Yolculuk" adlı müzikli tiyatro oyununu İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olan Göbeklitepe’yi fantastik bir kurguyla sahneye taşıdı. İki ayrı oturum şeklinde düzenlenen gösterimlerde salonun tamamını dolduran minik izleyiciler ve ebeveynleri, sanatsal bir şölen eşliğinde geçmişin derinliklerine doğru keyifli bir keşif yolculuğuna çıktı.

Gizemli bir tren yolculuğuyla gelen macera

Inspera Çocuk Tiyatrosu’nun profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan yapım, görsel zenginliği ve işitsel kalitesiyle izleyenlerden tam not aldı. Canlı sahne dekorları, özel bestelenmiş müzikler ve yüksek tempolu hikâye anlatımıyla kurgulanan oyun, gizemli bir tren yolculuğunu merkezine alıyor. Merak duygusunu diri tutan senaryosuyla çocukları keşif, dayanışma ve arkadaşlık temaları etrafında birleştiren "Dünyanın Göbeğine Yolculuk", miniklerin interaktif katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde heyecan dolu anlar yaşattı. Sahnedeki maceraya alkışlar ve neşeli kahkahalarla eşlik eden çocuklar, kültürel mirasla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Kültürel miras bilinci eğlenceyle harmanlandı

Altı yaş ve üzerindeki tüm çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanan oyun, pedagojik derinliğiyle de ailelerin takdirini kazandı. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim birimlerinden biri olan Göbeklitepe’yi çocukların anlayabileceği eğlenceli bir dille anlatan tiyatro oyunu, tarihe duyulan merakı sanat yoluyla pekiştirdi. İki seansın da biletlerinin tamamen tükenmesi, İzmirli ailelerin bu tür eğitici ve öğretici içeriklere olan yoğun ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Oyun, çocuklara sadece eğlenceli bir vakit sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Anadolu’nun kadim geçmişine dair önemli bir farkındalık kazandırdı.

Sanat deneyimi kitaplarla taçlandırıldı

Etkinliğin kapsamı sadece tiyatro sahnesiyle sınırlı kalmayarak edebiyatla da desteklendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki etkinlik alanında, İzmir Kültür AŞ’nin çocuklara yönelik özel yayınlarından oluşan bir kitap satış noktası oluşturuldu. Tiyatro çıkışında aileleriyle birlikte bu standı ziyaret eden çocuklar, sahnede deneyimledikleri masalsı dünyayı kitap sayfalarında sürdürme fırsatı buldu. Çocuk yayınlarına gösterilen yoğun ilgi, sanatsal faaliyetlerin okuma kültürüyle desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aileler için ortak paylaşım alanı

"Dünyanın Göbeğine Yolculuk", sunduğu kaliteli içerikle ailelerin çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirebileceği eşsiz bir platform sağladı. Eğlendirirken düşündüren, merak ettirirken öğreten yapısı sayesinde oyun, İzmir’in çocuklara yönelik kültür sanat vizyonuna güçlü bir katkı sundu. Kültürel mirası koruma bilincini henüz küçük yaşlarda aşılamayı hedefleyen bu tür projelerin, şehrin farklı noktalarında izleyiciyle buluşmaya devam edeceği vurgulandı.

