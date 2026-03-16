Osman Günden / Son Mühür - Program, İzmir Adliyesi bünyesindeki Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Ali Yeldan başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir ve Hilal Bozdağ katıldı.

Ayrıca Yeşilay İzmir İl Başkanı Ömer Yahşi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcileri, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İzmir İl Göç İdaresi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri programda yer aldı.

Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi, Ege Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi rektör yardımcıları, çeşitli ilçe sosyal yardımlaşma birimleri ile belediyelerin kadın ve aile hizmetleri temsilcileri, İzmir Barosu yetkilileri ve Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) temsilcileri de toplantıya katılım sağladı.

Toplantı çerçevesinde, kurum tarafından sürdürülen faaliyetler ile mağdurlara sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı. Projeler hakkında bilgilendirme ve sunumlar Programın ilk bölümünde İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikolog Okan Lüleci, İzmir ADM çatısı altında sunulan hizmetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Uzman Psikolog Gerçem Demir, müdürlük bünyesinde yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Toplantıda ayrıca İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Güliz Kuli de ŞÖNİM’in sunduğu hizmetlere dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Sunumların tamamlanmasının ardından programın genel değerlendirme bölümüne geçildi. Ali Yeldan, Çağlar Ertaş, İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Ferhat Satıroğlu ile müdür yardımcıları Leyla Kuşçular Kuru, Esma Avan Karadeniz ve Özlem Aras’ın yer aldığı oturumda toplantının genel değerlendirmesi yapıldı. Program, 9. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gündem maddelerinin sunulmasıyla sürdü. Oturumda kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik başlıklar ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Kurumlar arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine dair fikirlerin paylaşıldığı toplantı, katılımcıların katkılarıyla sona erdi.