Dün Bornova'nın iki farklı köşesinde Homeros konuşuldu.

Homeros'un Bornovası'nda Kitap Günleri hafta sonuna kadar devam edecek. Kitaplar ve yazarları sizi çağırıyor. Kitap günlerinin en büyük keyfi ise söyleşileri dinlemek...

Bekir Yurdakul ve Altan Altın sahnede...

Yurdakul soruyor... Altın, tane tane anlatıyor. HOMEROS kimdir? Homeros'un İzmirli olduğunu nasıl anlıyoruz? Melez Çayı nerede? Mağaralar nasıl keşfedildi?

Nolan'ın çektiği film Odyssey sayesinde Homeros bir kez daha gündemde...

Avrupa'da ders olarak okutulan Homeros bu topraklarda doğmasına rağmen yeterince faydalanılamıyor.

Altan Altın, destanların ortaya çıktığı Homeros Mağaraları ile ilgili yazdığı kitapta ayrıntıları yazmış. Bu eser uluslararası gazetelere manşet oldu. "Destanların Doğduğu Yer Bornova Homeros Mağaraları" mutlaka okunması gereken bir kitap...

HOMEROS YEŞİLOVA'YA GELDİ....

Söyleşi sonrası ikinci durağımız Yeşilova Höyüğü... İzmir'in 8500 yıllık serüveninin izlerini bulacağınız Höyüğü mutlaka ziyaret etmelisiniz.

İzmir Aşkına Derneği gönüllülerinin oynadığı oyunlardan elde edilen bağış, İzmir'in 8500 yıllık haritasına dönüştü. Höyüğün girişine yerleştirilen harita ziyaretçilerin ilgisini çekecek...

Yeşilova'da müzik, tiyatro, tarih bir aradaydı. Gelen misafirler kapıda İzmir Aşkına Derneği oyuncularının özel kostümleri ile karşılandı. Amazonlar ile höyük gezildi. Bilgi yarışmaları düzenlendi. Müzik dinletisi sonrası İzmir'in 8500 yıllık tarihini anlattıkları müzikale geliyor sıra...

Homeros, Amozonlar, Smyrna, Romalılar, İskender, Çakabey derken Mustafa Kemal Atatürk ile fınal yapıyorlar. Bütün salon ayakta alkışlıyor.

Tarihi bir ortamda tarihin canlandırılması büyük bir keyif... Öğlen söyleşide dinlediğim Homeros'u akşam kanlı canlı görmek de ayrı bir güzellikti.

Tüm salon haykırdı... HOMEROS İzmirlidir.