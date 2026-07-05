Sistemin en kritik şartı olan evlilik öncesi eğitimler, İzmir'deki başvuru sahiplerinin de geçmesi gereken zorunlu bir süreç. Danışmanlık ve eğitim adımlarını geride bırakan adaylar, kredi değerlendirme havuzuna alınıyor. Projenin başlangıcından bu yana biriken veriler, uygulamanın ne denli büyük bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Devlet destekli fonların faizsiz olarak dağıtılması, özellikle büyükşehirlerde artan düğün masrafları karşısında gençlere derin bir nefes aldırıyor.

Destek Tutarları Yaşlara Göre Ayrılıyor

Kredi paketinde sunulan limitler herkes için aynı seviyede değil. Başvuranların yaş aralığı, verilecek olan tutarı doğrudan belirliyor. On sekiz ile yirmi beş yaş grubuna dâhil olan gençler 250 bin TL ödenek alabiliyor. Öte yandan yirmi altı ile yirmi dokuz yaş aralığına denk gelen çiftlere 200 bin TL kredi tahsis ediliyor. İzmirli gençler, şartlarına uyan bu faizsiz limitleri kullanarak hazırlıklarına hız veriyor.

Uygulamanın İstatistikleri Şekillendi

Sistemin güncel verileri bizzat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından paylaşıldı. 160 binden fazla gencin kredi tutarlarını teslim aldığı açıklandı. Sisteme başvuran kişi sayısı 285 binden fazla olurken, eğitim ve danışmanlıktan geçenlerin sayısı 222 binden fazla olarak hesaplandı. Kredi için onay alanların toplam sayısı ise 230 binden fazla olarak kaydedildi. Göktaş'ın gençlere mesajı netti: "Sevgili gençler; hayır sizleri evlendirmeye yönelik bir uygulama hazırlığımız yok. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsiyor; attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz ve evlilik öncesi eğitimlerimizle genç çiftlerimizin yanındayız. Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz"