Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç, üretim yapan esnafın kar değil, ayakta kalma mücadelesi verdiğini aktararak konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Koç: İç piyasada talep daraldı

Girdi maliyetlerinin sürekli arttığını aktararak, rekabet gücünün her geçen gün azaldığından şikayet eden Zafer Koç, "Bugün üretim yapan esnafımız kâr mücadelesi vermiyor; ayakta kalma mücadelesi veriyor. Üretmenin matematiği bozuldu. Girdi maliyetleri sürekli artarken rekabet gücümüz her geçen gün zayıflıyor. İhracatçımız dünya pazarlarında rekabet edemiyor, iç piyasada ise talep ciddi şekilde daralmış durumda" dedi.

“Üretimi desteklemeyen hiçbir ekonomi sürdürebilir büyüyemez”

Son olarak, esnafın ve üreticinin artık bir yol ayrımında olduğunu aktaran Koç, üretimi desteklemeyen hiçbir ekonominin büyüyemeyeceğini kaydederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sanayicimiz, esnafımız ve üreticimiz artık yol ayrımında. Ya üretimini durduracak ya da işletmesini kapatmak zorunda kalacak. Enflasyonla mücadelede aynı yöntemleri tekrar ederek farklı sonuç beklemek mümkün değildir.

Üretimi desteklemeyen hiçbir ekonomi sürdürülebilir büyüyemez. 80 milyonluk bir ülke yalnızca al-sat ekonomisiyle ayakta kalamaz. Üretim varsa istihdam vardır, üretim varsa ihracat vardır, üretim varsa güçlü Türkiye vardır. Bizler üreten, istihdam sağlayan ve ülkesine katma değer oluşturan esnaf ve sanayicileriz. Üretimin yeniden güçlenmesi için acil ve kalıcı adımlar atılmalıdır. Aksi halde sadece işletmeler değil, ülkemizin üretim gücü de büyük zarar görecektir."