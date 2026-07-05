Çeşme'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Boyalık Plajı, turkuaz denizi, ince kumlu kıyıları ve rüzgârdan korunaklı koy yapısıyla yaz sezonunda tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği adreslerden biri haline geldi.

Boyalık Plajı 5 Kilometrelik Sahiliyle Geniş Bir Yaşam Alanı Sunuyor

Çeşme'nin en geniş kıyı şeritlerinden birini oluşturan Boyalık Plajı, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki ince kumlu sahiliyle günün her saatinde farklı aktiviteler yapmak isteyenlere geniş bir alan sağlıyor. Altın sarısı kumları ve cam gibi berrak denizi, yüzme kadar güneşlenmek ve sahil yürüyüşleri için de elverişli bir ortam oluşturuyor.

Koyun doğal yapısı sayesinde deniz çoğu zaman dalgasız kalıyor. Kıyıya yakın kesimlerde suyun sığ olması ise özellikle küçük çocuklu aileler açısından önemli bir avantaj sunuyor. Ilıca Plajı'nın deniz özelliklerini taşıyan koy, sakin atmosferiyle kalabalık plajlardan uzaklaşmak isteyenlerin ilk duraklarından biri haline geliyor.

Çeşme'de Turizm Yatırımlarının Odağı Haline Gelen Boyalık Bölgesi

Son yıllarda hız kazanan turizm yatırımları, Boyalık Plajı çevresinin çehresini değiştirdi. Bölgede hizmete giren yeni oteller, konaklama tesisleri ve sosyal yaşam alanları, ziyaretçilere daha geniş seçenekler sunarken koyun doğal yapısı korunmaya devam ediyor.

Boyalık'ın dikkat çeken noktalarından biri olan Kalem Burnu ise hem manzarası hem de kıyı dokusuyla bölgenin simgeleri arasında gösteriliyor. Denizle kara arasındaki doğal geçişin oluşturduğu bu alan, gün batımını izlemek ve sahil boyunca yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Altın Yunus Marina ve Aya Yorgi Bölgesi Ayrı Bir Deneyim Sunuyor

Kalem Burnu'nun kara ile birleştiği noktada yer alan Altın Yunus Marina, uzun yıllardır Çeşme turizminin simge merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Marina, yat turizmine ilgi duyan ziyaretçilerin yanı sıra sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve deniz manzarasıyla da bölgeye canlılık katıyor.

Koyun kuzey rüzgârlarına kapalı bölümünde bulunan Aya Yorgi Plajı, diğer adıyla Sakin Deniz, dalgasız yapısıyla huzurlu bir deniz deneyimi arayanların tercih ettiği noktalardan biri olarak biliniyor. Sabah saatlerinde neredeyse cam gibi görünen berrak su, yüzme ve şnorkelle deniz yaşamını keşfetmek isteyenlere uygun koşullar sunuyor. Sahil boyunca sıralanan restoran ve işletmeler de ziyaretçilere gün boyu konforlu vakit geçirme imkânı sağlıyor.

Boyalık Plajı'na Nasıl Gidilir ve Neden Tercih Ediliyor

Boyalık Plajı, Çeşme ilçe merkezine yalnızca birkaç dakikalık mesafede yer alıyor. İzmir şehir merkezinden özel araçla yaklaşık bir saatlik yolculukla ulaşılabilen bölgeye, Çeşme yönünde hizmet veren toplu taşıma hatlarıyla da kolayca erişilebiliyor.

Kolay ulaşımı, uzun sahili, turkuaz denizi ve gelişen turizm altyapısıyla bölge her yaz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle sakin denizi, geniş kumsalı ve aile dostu yapısıyla Boyalık Plajı, Çeşme'de huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için öne çıkan rotalar arasında yer almaya devam ediyor.