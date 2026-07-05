Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, geride kalan 821 günlük görev döneminde seçmenle olan bağı zayıflıyor diyenlerin elini güçlendiren anket, MLS'nin son araştırması oldu.

İzmir'de 28-30 Haziran tarihleri arasında 2.100 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada, ''Bu pazar yerel seçim olsa Cemil Tugay'a oy verir misiniz?' sorusuna cevap arandı.

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerini yüzde 48.97 gibi bir sonuçla kazanan Cemil Tugay, MLS'nin çalışmasına göre seçmen nezdine kredisini her geçen gün tüketiyor.

Tugay'a onay verenler...



Cemil Tugay'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 38.2 olarak kayıtlara geçerken, hayır oy vermem diyenlerin oranının yüzde 45.8 gibi yüksek bir oran olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İzmir'de her üç seçmenden birinin sıcak baktığı Cemil Tugay'a, her iki seçmenden birinin kapıyı kapattığı görüldü.



AK Parti'ye transfer iddiaları bitmiyor...



Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin Utku Gümrükçü'yü İzmir İl Başkanı olarak atamasının ardından CHP'yle bağlarını koparan Cemil Tugay, o tarihten bu yana İzmir'de bir ilke imza atıp yoluna ''Bağımsız'' olarak devam ediyor.

Özgür Özel'in kurup kurmayacağı merakla beklenen yeni partisine yönelik sıcak mesajlarına rağmen Özel'in son İzmir programına katılmayarak kafaları karıştıran Tugay için Başkent Ankara'dan gelen sinyaller AK Parti'yle dirsek teması olduğu yönünde.

Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Tugay'ı AK Parti saflarına katma çabası içinde olduğu iddialar gündemden düşmüyor.