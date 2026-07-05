Yurt dışında tatil yapmak isteyen ancak artan vize ücretleri ve yükselen seyahat maliyetleri nedeniyle planlarını erteleyenler için vizesiz ülkeler yeniden gündemde.

Kuzey Makedonya düşük bütçeyle Balkanlar'ı keşfetme fırsatı sunuyor

Balkan coğrafyasının en ekonomik destinasyonlarından biri olan Kuzey Makedonya, tarihi atmosferi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Başkent Üsküp, Osmanlı döneminden izler taşıyan tarihi çarşısı, taş köprüsü ve meydanlarıyla ziyaretçilerine kültürel bir deneyim sunarken, Ohri ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan gölü ve tarihi dokusuyla ilgi görüyor.

Vizesiz ülkeler arasında fiyat performans açısından öne çıkan Kuzey Makedonya'da restoran, kafe ve şehir içi ulaşım ücretleri birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha düşük seviyede bulunuyor. Bu durum, birkaç günlük bir yurt dışı tatilini yüksek bütçeler ayırmadan planlamayı mümkün hale getiriyor. Özellikle hafta sonu kaçamakları ve kısa yaz tatilleri için ülke cazip seçenekler arasında gösteriliyor.

Arnavutluk uygun fiyatlı deniz tatili arayanların gözdesi oldu

Son yıllarda turizmde yükseliş yaşayan Arnavutluk, Adriyatik ve İyon Denizi kıyılarındaki sahilleriyle her sezon daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Başkent Tiran'ın hareketli şehir yaşamının yanı sıra Ksamil ve Sarandë gibi sahil kentleri berrak denizi ve doğal plajlarıyla dikkat çekiyor.

Vizesiz ülkeler arasında deniz tatili yapmak isteyenler için öne çıkan Arnavutluk, uygun otel fiyatları ve ekonomik yeme içme seçenekleriyle bütçe dostu alternatiflerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında Avrupa'nın popüler sahil kentlerine göre daha uygun maliyetlerle tatil yapma imkânı sunması, ülkeye olan ilgiyi artırıyor. Hem şehir gezisi hem de deniz tatilini bir arada planlamak isteyenler için Arnavutluk farklı seçenekler sunuyor.

Sırbistan kısa yurt dışı kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden biri

Sırbistan, özellikle Belgrad merkezli seyahat planlarıyla Türk turistlerin en sık tercih ettiği vizesiz ülkeler arasında bulunuyor. Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu noktada kurulu olan Belgrad; tarihi kaleleri, geniş yürüyüş alanları, kafeleri ve hareketli sosyal yaşamıyla yılın her döneminde ziyaretçi çekiyor.

Ülkede toplu taşıma, restoran ve konaklama maliyetlerinin Avrupa ortalamasının altında olması, kısa süreli tatilleri daha erişilebilir hale getiriyor. Hafta sonu gezileri için ideal seçeneklerden biri olarak değerlendirilen Sırbistan, kültür, gastronomi ve eğlenceyi aynı seyahatte deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor. Kısa uçuş süresi sayesinde zaman kaybetmeden farklı bir yurt dışı deneyimi yaşamak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Vizesiz seyahat planı yapmadan önce bu ayrıntıları kontrol edin

Her ne kadar bu ülkelere Türk vatandaşları vizesiz giriş yapabilse de seyahat öncesinde güncel giriş koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor. Pasaport geçerlilik süresi, ülkelerin izin verdiği azami kalış süresi ve dönemsel uygulamalar zaman zaman değişebiliyor.

Seyahat planı kesinleşmeden önce ilgili ülkelerin resmi makamlarının duyurularını incelemek, olası aksaklıkların önüne geçilmesini sağlıyor. Böylece hem ulaşım hem de konaklama planlaması daha güvenli şekilde yapılabiliyor. Yaz sezonunda yoğun ilgi gören bu üç destinasyon, vize prosedürüyle uğraşmadan ekonomik bir yurt dışı tatili yapmak isteyenler için öne çıkmayı sürdürüyor.